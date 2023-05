ന്യൂയോർക്ക് ∙ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം വായ്പക്കാർക്ക് 55 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ‌ കടാശ്വാസം ലഭിച്ചു. വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ‌ എഴുതി തള്ളുമെന്ന് ബൈഡൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ബൈഡൻ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വിദ്യാർഥികളുടെ വായ്പ എഴുതി തള്ളുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായ്പ എടുത്തവർക്ക് കാര്യമായ ആശ്വാസം നൽകി.

പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാരിസിന്റെയും കീഴിൽ, പബ്ലിക് സർവീസ് ലോൺ ഫോർഗീവ്നസ്, ലോൺ ഡിഫൻസ്, ടോട്ടൽ, പെർമനന്റ് ഡിസെബിലിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് തുടങ്ങിയ ടാർഗെറ്റഡ് ഡെറ്റ് റിലീഫ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പൂർണ്ണമായും പുനഃരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പക്കാർക്ക് കടാശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

