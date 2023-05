'പ്രാർഥനയുടെ കാതൽ അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കുമെന്ന വിശ്വാസം'; പ്രാർഥനാ ദിവസത്തിൽ ജോ ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ ദേശീയ പ്രാർത്ഥന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന. സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിലും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും കലഹങ്ങളുടെയും സമയങ്ങളിലും അസംഖ്യം അമേരിക്കക്കാർ മാർഗനിർദേശം തേടാനും വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആത്മാവിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനും പ്രാർഥനയിലേക്കു തിരിയുന്നു. വ്യക്തിപരവും സാമുദായികവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണു പ്രാർഥന. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ചിന്തകളും നമ്മുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും മതത്തിലും വിശ്വാസ സമ്പ്രദായത്തിലും ആചരിക്കുന്നതാണു പ്രാർഥന. ഈ ദേശീയ പ്രാർഥനാ ദിനത്തിൽ, ആഴമായ വിനയത്തിലും പ്രത്യാശയിലും അധിഷ്ഠിതമായ പ്രാർഥനയുടെ അഗാധമായ ശക്തി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

പ്രാർഥിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാർഥനയ്ക്കു പർവതങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം. അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ കാതൽ. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം പ്രാർഥന ധാർമ്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിമത്തം നിർത്തലാക്കുന്നതിനും വോട്ടവകാശം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും വോട്ടർ പ്രവേശനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇത് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും തുല്ല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ജീവിതത്തിലുടനീളം മാന്യതയോടും സമത്വത്തോടും കൂടി പെരുമാറാൻ അർഹരാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസപ്രമാണം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അതു നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു

യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനികർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതും ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ ആത്മാഭിമാനം ഉണർത്തുന്നതും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിപാലിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ രോഗശാന്തി കരങ്ങൾ നയിക്കുന്നതും വിശ്വാസങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും - അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രാർഥന നിശബ്ദമായി എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നു നമുക്കു ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി അറിയില്ല.

എബനേസർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ബഹുമതി ലഭിച്ചു. ആ പുണ്യസ്ഥലത്ത്, "പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹം" എന്ന ഡോ. കിംഗിന്റെ ധാർമ്മിക ദർശനത്തെക്കുറിച്ചു പ്രാർഥിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു മനസിലായത് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണുള്ളതെന്നാണ്. രാജ്യത്തോടുള്ള സ്‌നേഹവും ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ്. നമുക്കു പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളെപ്പോലെയല്ല, അയൽക്കാരെപ്പോലെ, എതിരാളികളായിട്ടല്ല, മറിച്ച് സഹ അമേരിക്കക്കാരായും മനുഷ്യരായും.

കോൺഗ്രസ്, പൊതുനിയമം 100-307 ഭേദഗതി ചെയ്ത പ്രകാരം, എല്ലാ വർഷവും മെയ് മാസത്തിലെ ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ച "ദേശീയ പ്രാർഥനാ ദിനം" ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായ ഞാൻ ജോസഫ് ആർ. ബൈഡൻ ജെ.ആർ. മെയ് 4, 2023 ദേശീയ പ്രാർഥനാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ മാർഗനിർദേശത്തിനും കരുണയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.യുഎസിൽ സാധാരണയായി മെയ് മാസത്തിലെ ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ദേശീയ പ്രാർഥനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

