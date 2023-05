സ്ത്രീ ശരീരം, ഗർഭച്ഛിദ്രം; പിന്തിരിപ്പൻ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കു മടങ്ങാന്‍ വെമ്പുന്ന അമേരിക്ക!

People take part in a march for abortion rights from Pershing Square to City Hall in Los Angeles. (Photo by Apu GOMES / AFP)