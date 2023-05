ബാങ്കുകളുടെ തകർച്ച തുടരുമോ ? എന്താണ് കാരണം?

വാഷിങ്ടൻ ∙ 2023ൽ ഇതുവരെ തകർന്നത് നാലു വലിയ ബാങ്കുകളാണ്. മാർച്ചിൽ സിലികോൺവാലി ബാങ്ക് തകർന്നതിന് പിന്നാലെ സിഗ്‌നേച്ചർ ബാങ്കും തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഫെഡറൽ റെഗുലേറ്റർമാർ ഫസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ബാങ്കിനെ കയ്യടക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ജെപി മോർഗൻ ചേസിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷമാദ്യം തകർന്ന സിൽവർ ഗേറ്റ് ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെയാണ് ഇടപാടുകൾ നിർത്തിയത്.

ഈ നാല് ബാങ്കുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചരട് സാങ്കേതിക വ്യവസായ മേഖലയാണ്. മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ മേഖല മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ വീഴ്ചകൾ വരുത്തുന്നു. ഇവയെല്ലാം ചെലവുകളും ജീവനക്കാരും കുറച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. സിഗ്‍നേച്ചറും സിൽവർ ഗേറ്റും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുമായി വലിയ തോതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് എഫ്ടിഎക്സ് തകർന്നതും വലിയ ആഘാതമായി.

ഇവയിൽ മൂന്ന് ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തികൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു. സിലികോൺവാലി, സിഗ്‌നേച്ചർ, ഫസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്നിവ മൊത്തത്തിൽ 548 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു. തകർച്ച വളരുന്നതിന് മുൻപുള്ള അനുമാനമാണിത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ബാങ്ക് തകർച്ചകളെക്കാൾ വലുതാണ് ഇത്.

തകർച്ചകൾ സംഭവിക്കുവാൻ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്.

1. മോശം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്: 2022 ൽ വലിയ വിലക്കയറ്റ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ ഈ മാറ്റത്തിന് തയാറായിരുന്നില്ല. സിലിക്കോൺവാലി ബാങ്ക് തകർച്ചയിൽ എഫ്ഡിഐസി കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെയാണ്. അതിവേഗ വളർച്ച ബാങ്ക് കൈവരിച്ചപ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷകൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ തുടരുന്നു.

2. മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ വന്ന നിയമം: 2018 ൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പു വച്ച നിയമം 2010 ലെ ഡോഡ് – ഫ്രാങ്ക് ആക്ട് റദ്ദാക്കി. ഡോഡ്– ഫ്രാങ്ക് ആക്ട് പാസാക്കിയത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പിന്തുണയോടെ ആയിരുന്നു. സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ഓർ റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കടുത്ത നിബന്ധനകൾ ഈ നിയമം എടുത്ത് കളഞ്ഞത്. 2018 ലെ നിയമം തിരികെ കൊണ്ടു വന്നു. 250 ബില്യൺ എങ്കിലും ആസ്തിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിക്വിഡിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പുനഃനിർണയിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ബാങ്കുകളും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നു.

3. സ്ലഗ്ഗിഷ് ഓവർ സൈറ്റ്: മേൽനോട്ടം കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് പറയുന്നു. സിലിക്കോൺവാലി ബാങ്കിന്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഏപ്രിൽ 28ന് ഫെഡ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ തകർച്ചാ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സൂപ്പർ വൈസർമാർ തിരിച്ചറിയകുയോ അതിനനുസരിച്ച് മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നു പറഞ്ഞു.

4. റിലയൻസ് ഓൺ അൺ ഇൻഷുർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്: എഫ്ഡിഐസി ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന 2,50,000 ഡോളറിനു മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ധാരാളമായി വാങ്ങിയാണ് ഈ ബാങ്കുകൾ നിലനിന്നത്. ബാങ്ക് തകരുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ തങ്ങളുടെ 2,50,000 ഡോളറിന് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപം നിക്ഷേപകർ പിൻവലിക്കും. ഇതോടെ തകർച്ച പൂർണ്ണമാവും.

ഇനിയും കൂടുതൽ ബാങ്കുകൾ തകരുമോ ? പറയാനാവില്ല. തകർന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് സാങ്കേതിക വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഉണ്ടായിരുന്നതു പോലെയുള്ള വലിയ അടുപ്പം ശേഷിച്ച അധികം ബാങ്കുകൾക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്തം അസാധാരണമല്ല. പലിശ നിരക്ക് ഫെഡ് വീണ്ടും കൂട്ടി. ഇതിന് തങ്ങൾ തയാറായിരുന്നില്ല എന്ന വാദം പതിവുപോലെ ഉന്നയിച്ചേക്കാം. യഥാർഥത്തിൽ ഫെഡ് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ദിവസങ്ങൾക്കും ആഴ്ചകൾക്കും മുൻപ് ഈ കാര്യം വ്യവസായതലത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്.

