ഓസ്റ്റിൻ ∙ ‌ടെക്‌സസിലെ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ടെക്‌സസ് ഗവർണർ അബോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റവാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തോക്കുകൾ പിടിച്ചെക്കാനും തോക്കുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റവാളികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനും കർശനമായ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴകൾ വർധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

എന്നാൽ, ആബട്ടിന്റെ ആഹ്വാനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് തോക്ക് നിരോധനത്തിന് പകരം കർശനമായ തോക്ക് നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 28 ന് ടെക്‌സസിലെ ക്ലീവ്‌ലാൻഡിലെ ഒരു വീട്ടിൽ തോക്കുധാരി അഞ്ച് പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച അലൻ പ്രീമിയം ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പാണ്.

തോക്ക് ആക്രമണത്തെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നമായി പരിഗണിക്കുക എന്ന ആശയത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത്ര മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരോ മാനസികാരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളോ, പരിശോധനയ്‌ക്കോ ചികിത്സയ്‌ക്കോ ഉള്ള ധനസഹായവും ഇല്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനം മാനസിക ആരോഗ്യം പരിപാലനത്തിനായി ഏകദേശം 25 ബില്യൻ ഡോളർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ടെക്സസിലെ ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുമായി കൂടുതൽ തുക ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അബോട്ട് പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, ഞായറാഴ്ച, ഡമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റർ റോളണ്ട് ഗുട്ടറസ്, വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാൻ അധിക സമയമെടുത്തതിനെതിരെ, അബോട്ടിനെയും മറ്റ് സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയും രുക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു.

