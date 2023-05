അഭയാർഥികളുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം; ഷിക്കാഗോയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് മേയർ

ഷിക്കാഗോ ∙ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വരവ് വർധിച്ചതോടെ ഷിക്കാഗോ മേയർ ലോറി ലൈറ്റ്ഫുട്ട് നഗരത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ഞങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്കിങ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു’– എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സിറ്റി ഹാളിൽ വിളിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, ഷിക്കാഗോയിലേക്ക് കുടിയിയേറ്റക്കാരെ ബസിൽ എത്തിച്ചതിന് ടെക്സസ് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ടിനെ മേയർ ലൈറ്റ്ഫുട്ട് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

നഗരത്തിൽ പുതിയതായി എത്തുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരോ, അഭയാർഥികളോ ആയവരെ നേരിടാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് മേയർ ലൈറ്റ്ഫുട്ട് വിശദീകരിച്ചു. ഷിക്കാഗോയിലെ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി തകർച്ചയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതായി മേയർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതായും അവർ പറഞ്ഞു. പുതുതായി എത്തുന്നവർക്ക് അടിയന്തര പരിചരണം നൽകുന്നതിനു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും കുക്ക് കൗണ്ടിയുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ സിറ്റി ഒരു മൾട്ടി-ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ, സിറ്റി-വൈഡ് തന്ത്രം ഏകോപിപ്പിച്ചതായി മേയർ അറിയിച്ചു.

ഈ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കൂട്ടായതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. അതിനാലാണ് വിവിധ നഗര വകുപ്പുകൾ, ആൾഡർമാൻമാർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്‌ഠിത സംഘടനകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് താത്കാലിക വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളും താൽക്കാലിക ഷെൽട്ടറുകളും ആയി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൈറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. വലിയ രീതിയിൽ സ്ഥലപരിമിതി നേരിടുന്നുണ്ട്. പലരും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റുമാണ് കഴിയുന്നത്. ഇതിനു പരിഹാരം കാണാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഷിക്കാഗോ നഗരം ഒരു ദേശീയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഇരുകയ്യും നീട്ടിസ്വീകരിക്കുകയെന്നത് നഗരത്തിന്റെ മൂല്യമാണ്. ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ഷിക്കാഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, നഗരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. അടിയന്തര അഭയകേന്ദ്രത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും ആവശ്യമായ അധിക ധനസഹായവും വിഭവങ്ങളും നൽകി പുതിയ ദൗത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഫെഡറൽ, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളോട് സിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായും മേയർ അറിയിച്ചു.

2022 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഇതുവരെ ഷിക്കാഗോ ഏതാണ്ട് 8000ലേറെ കുടിയേറ്റക്കാരെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ആദ്യ മാസം തന്നെ ടെക്സസ് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ടിന്റെ ‘ഓപ്പറേഷൻ ലോൺ സ്റ്റാർ’ വഴി 1200ലേറെ അഭയാർഥികൾ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴുള്ള അഭയാർഥികളുടെ ഒഴുക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മേയർ ലോറി ലൈറ്റ്ഫുട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

