ചാറ്റ് ജിപിടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നു പഠനം

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച ടെക് ലോകത്തെ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ വാൾസ്ട്രീറ്റിലും തരംഗമായി മാറുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉയർച്ചയെ സാധ്യമായ ‘ഐഫോൺ മൊമെന്റ്’ ആയി വിലയിരുത്താൻ നിക്ഷേപകർ മത്സരിക്കുന്നു. ചാറ്റ് ജിപിടി മാർക്കറ്റിന്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വരവ് കമ്പനികളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും സമകാലിക ബിസിനസ് രീതികളെയും എത്രത്തോളം ഉയർത്തുമെന്ന് നിക്ഷേപകർ കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അതനുസരിച്ച് പന്തയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ വേഗം ചാഞ്ചാടുന്നു: ചിപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ എൻ‌വിഡിയയുടെ ഓഹരികൾ കുതിച്ചുയരുന്നു, അതേസമയം പഠന-സാമഗ്രികളുടെ കമ്പനിയായ ചെഗ്ഗിന്റെ ഓഹരികൾ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകളോടുള്ള ആവേശമാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു കാരണം.

‘ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ജനപ്രിയമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ചാറ്റ് ജിപിടി രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ 100 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളിലെത്തി. റെക്കോർഡിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ആപ്പ്’– ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ച്സിലെ വിശകലന വിദഗ്ധർ ഒരു ഗവേഷണ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ടിക് ടോക്ക് ആ നാഴികക്കല്ലിലെത്താൻ ഒമ്പതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം 30 മാസവുമെടുത്തു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ വളരെ വലുതായി കാണുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അത് വളരെ ചിന്തനീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുടരും– ആപ്പിൾ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞു. വൻകിട ടെക്‌നോളജി കമ്പനികൾ ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറാണ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പണം സ്വരൂപിക്കുകയും അതിവേഗത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ പ്രാരംഭ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഏറെക്കുറെ തീർച്ചയായും ഓവർഹൈപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് സിംപ്ലിഫൈ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ മുഖ്യ തന്ത്രജ്ഞനായ മൈക്കൽ ഗ്രീൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും വലുതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary : New study says ChatGPT is causing a stock-market ruckus