കാലിഫോര്‍ണിയ∙ കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ചയാളുടെ കൂടുംബവുമായി സംസ്ഥാനം ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്തി. എഡ്വേര്‍ഡ് ബ്രോണ്‍സ്റ്റീന്റെ കുടുംബവുമായാണ് സംസ്ഥാനം 24 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്തിയത്. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് കാലിഫോർണിയ 24 മില്യൺ ഡോളർ പൗരാവകാശ സെറ്റിൽമെന്റ് നൽകുമെന്ന് അഭിഭാഷകർ ബുധനാഴ്ച വിളിച്ചു ചേർത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

2020 മാര്‍ച്ച് 31 നു മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചുവെന്ന സംശയത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസ് ബ്രോണ്‍സ്റ്റീണിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇയാളെ നിലത്ത് പിടിച്ചുകിടത്തി മര്‍ദ്ദിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഏകദേശം 18 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് 'എനിക്ക് ശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല' എന്ന് ബ്രോണ്‍സ്റ്റീൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. സംഭവം നടന്ന് ഏകദേശം രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

കുത്തിവെപ്പിനെ ഭയമുള്ള ബ്രോണ്‍സ്റ്റീണിന് സൂചി ഭയമായിരുന്നുവെന്നു കുടുംബം പറയുന്നു. സൂചിയോടുള്ള പേടി കാരണമാണു രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകാന്‍ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബ്രോണ്‍സ്റ്റീനെ നിലത്ത് ഇടുമ്പോൾ ''ഞാന്‍ അത് ചെയ്യും, ഞാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രോണ്‍സ്‌റ്റീൻ കരഞ്ഞു പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. എന്നാല്‍ ഇത് വളരെ വൈകിപ്പോയെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മറുപടിയായി പറയുന്നതും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. ബ്രോണ്‍സ്റ്റീന്റെ ചലനം അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സിപിആര്‍ നല്‍കാനും വൈകിയിരുന്നു. കടുത്ത മെത്താംഫെറ്റാമൈന്‍ ലഹരി മൂലം ബ്രോണ്‍സ്‌റ്റൈന്‍ മരിച്ചതായി ഒടുവില്‍ ലൊസാഞ്ചലസ് കൗണ്ടി കോറോണര്‍ പ്രഖ്യാപച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സെറ്റില്‍മെന്റ് കാലിഫോര്‍ണിയ സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പൗരാവകാശ സെറ്റില്‍മെന്റാണെന്ന് ബ്രോണ്‍സ്റ്റീന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിഭാഷകയായ ആനി ഡെല്ല ഡോണ പറയുന്നു. ജോര്‍ജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ കുടുംബവുമായി മിനിയാപൊളിസ് നഗരം നടത്തിയ ഒത്തുതീര്‍പ്പിന് ശേഷം യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഒത്തുതീര്‍പ്പാണിത്.

English Summary: the state reached a settlement with the family of a man who died in police custody in us.