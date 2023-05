ചികിത്സയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള റിങ് വേം കേസുകൾ ന്യൂയോർക്കിൽ കണ്ടെത്തി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ചികിത്സയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള റിങ് വേമിന്റെ കേസുകൾ ന്യൂയോർക്കിൽ കണ്ടെത്തി. യുഎസ് സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

രണ്ട് മുതിർന്ന സ്ത്രീകളിൽ 2021 ലും 2022 ലുമാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിങ് വേം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ ചുണങ്ങു പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിൽ ഒരു വളയമായി മാറുന്നു. 28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്ക് 2021-ലെ വേനൽക്കാലത്താണ് ചുണങ്ങ് ഉണ്ടായത്. ഡിസംബറിൽ അവർ ഒരു ത്വക്ക്‌രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണ്ടു. നാലാഴ്ചയോളം മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അണുബാധ ഭേദമായി. അണുബാധ വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോഴും ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

‌ 47 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് 2022-ലെ വേനൽക്കാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ചുണങ്ങ് ഉണ്ടായത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഡോക്ടർമാർ അവരെ ചികിത്സിച്ചു. പക്ഷേ ചുണങ്ങു മാറിയതായി തോന്നിയില്ല. ബംഗ്ലാദേശിലെ മറ്റ് നിരവധി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സമാനമായ തിണർപ്പ് ഉണ്ടായി. രോഗി യുഎസിൽ തിരിച്ചെത്തി ഡോക്ടറെ കണ്ടു. റിങ് വേമിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ക്രീമുകളും ചികിത്സകളും ഡോക്ടർമാർ അവൾക്ക് നൽകി. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഈ അണുബാധയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താനും പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

