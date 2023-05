വെള്ളക്കാറിലെത്തി ബാറ്റ് കൊണ്ട് ആക്രമണം, ലക്ഷ്യം സ്ത്രീകൾ മാത്രം; യുവതി അറസ്റ്റിൽ, കാരണമെന്ത്?

ഷിക്കാഗോ ∙ പ്രകോപനമില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ യുവതി ഷിക്കാഗോയിൽ അറസ്റ്റിൽ. മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നു അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഡെനിസ് സോളോർസാനോ (26) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. പൊതുസ്ഥലത്ത് കാറിലെത്തിയ ശേഷമാണ് യുവതി ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഞായർ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അഞ്ചു ആക്രമണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഷിക്കാഗോ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൂന്നിലും ബേസ് ബോൾ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

Read Also: മകനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം; നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അഞ്ചു സംഭവങ്ങളിലും യുവതി രാവിലെ 11.27നും വൈകിട്ട് 3.46നും ഇടയിൽ വെള്ളക്കാറിൽ എത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നാണ് ഇരകൾ പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് സോളോർസാനോ മുൻപരിചയമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മുടി പിടിച്ച് വച്ചു താഴെയിട്ട ശേഷമായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നു ഞായറാഴ്ച ഇരയായ യുവതി പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച വീടിനു പുറത്തു കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയെ ബാറ്റുകൊണ്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് യുവതിയെ ഇത്തരം കൃത്യത്തിനു പ്രരിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

മിക്കവരും അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സഹായം തേടിയില്ലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും അവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 27, 31, 34, 19, 33 എന്നീ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് ആക്രമണത്തിനു ഇരയായതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. 800,000 ഡോളർ ബോണ്ടിൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ, സോളോർസാനോയ്ക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലെന്നു അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Chicago woman was arrested in a series of baseball bat attacks