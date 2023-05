ബന്ധം വേർപ്പെടുത്താൻ കാമുകി, തലയറുത്ത് കാമുകൻ; ക്രൂരകൊലയിൽ എല്ലാം ആസൂത്രിതമെന്ന് കോടതി

മിനെസോട്ട∙ യുഎസിലെ 'അമേരിക്ക മഫാൽഡ തയ്യർ' കൊലപാതകകേസിൽ കാമുകൻ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ അതിഭീകരമായി പ്രതി കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിന്റെ പുറത്തോ നടന്ന സംഭവമല്ല ഇതെന്നും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണു പ്രതി കുറ്റം നടത്തിയതെന്നുമാണു കണ്ടെത്തൽ.



2021 ൽ യുഎസിലെ ഷകോപിയിലായിരുന്നു ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ കഴുത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്നു വേർപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. 44 കാരനായ അലക്സിസ് സാബോറിറ്റാണു പ്രതി. കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്താണു പ്രതി കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണു സ്കോട്ട് കൗണ്ടി ജഡ്ജി കരോളിൻ ലെന്നോൻ വിധിയിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രതിയുടെ മൊഴി, പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്, പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്, ദൃക്സാക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവ പഠിച്ചാണു പ്രതി ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണു നടത്തിയതെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ നിരവധി തെളിവുകളും വിഡിയോയും ലഭിച്ചിരുന്നു.

അതിക്രൂരമായാണു പ്രതി കാമുകിയെ കൊന്നത്. ഡമ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യറിനെ അടിച്ച പ്രതി തല അറത്തുമാറ്റി. തയ്യറുമായി വർഷങ്ങളായി ഡേറ്റിങ്ങിലായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ കൊലപാതക ദിവസം ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണെന്ന് തയ്യർ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നുമാണു പ്രതി പറഞ്ഞത്. 'താൻ വളരെ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നു കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല. തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. പിന്നാലെ ഞാനവളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അവളുടെ കഴുത്തിനു പിറകിൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു'. കാറിനു പുറത്തേക്കു ഞാനവളെ വലിച്ചതായും പ്രതി പറഞ്ഞു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കൊലപാതകം നടന്നതായാണു പ്രതിയുടെ വാദം.

ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതും കൂടാതെ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തെന്നു സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്ത നിരവധി തെളിവുകളും സാക്ഷികളെയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഇരുവരും തമ്മിൽ സ്പാനിഷിൽ വഴക്കിടുന്നതു കണ്ടതായും തുടർന്നു തയ്യർ കരയുകയും ചെയ്തതായി സാക്ഷി വെനിയമിൻ ജുർജി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. താൻ അവളുടെ കഴുത്തറുത്തെന്ന് കൊലപാതകത്തിനു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം സബോർട്ടി പറഞ്ഞതായി ഇരുവരും താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിലെ ഒരു സാക്ഷിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തയ്യറിനെതിരെയും നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ പ്രതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തയ്യർ തന്നെ അപമാനിക്കുമായിരുന്നെന്നും ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തുകയും ശരീരത്തിൽ ക്യാമറകൾ വച്ചതായും ഇയാൾ ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രതിയുടെ മാനസിക നില പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതി പ്രതികരിക്കും. 2017 ലും തയ്യറിനെതിരെ സബോർട്ടി ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നു ഇയാളെ നാലുവർഷത്തെ പ്രോബേഷന് വിട്ടിരുന്നു.

