താമസം ഷെഡിൽ, നിരന്തര ലൈംഗിക പീഡനം, പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് മരിച്ചു; കൊടുംക്രൂരനായ രണ്ടാനച്ഛന് ശിക്ഷ

ടെക്സസ് ∙ ഭാര്യയുടെ മുന്‍ഭര്‍ത്താവിലുള്ള മകളെ വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള ഷെഡിൽ താമസിപ്പിച്ച് നിരന്തരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പ്രതിയ്ക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ടെക്സസ് സ്വദേശിയായ മൈക്കൽ ഡ്വെയ്ൻ പോൾവാഡോ (44)യെ 10 വർഷം തടവിനാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. 2019ൽ കുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ മുന്‍ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ മകളെ ഇയാൾ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത്. 78 ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

2021ൽ വിചിത പൊലീസിനെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാനും സംഭവം പുറത്തറിയാനും കാരണമായത്. പെൺകുട്ടിയെ അവരുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആ പെൺകുട്ടി വീടിനു സമീപത്തെ ഷെഡിലാണ് താമസമെന്നും അവർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപാലകർ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2019 ഏപ്രിലിലാണ് ആദ്യമായി ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഇരയായ പെൺകുട്ടി ഡിറ്റക്ടീവുകളോട് പറഞ്ഞു. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. സങ്കീർണതകളാൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൈക്കൽ ഡ്വെയ്ൻ പോൾവാഡോ.

2019 ഏപ്രിലിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ പീഡനം തുടർന്നു. ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചയുടെ അവസാനവും. 2020 ഏപ്രിലിൽ പെൺകുട്ടി നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുവരെ ഇത് സംഭവിച്ചുവെന്നും അവൾ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് കോടതി രേഖകൾ. ഒരു സംഘം തന്നെ തന്റെ നോർത്ത് ബെവർലിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കിനിർത്താൻ നിർബന്ധിച്ചെന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊല്ലുമെന്നും പോൾവാഡോ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവളെയും കൊല്ലുമെന്ന് അയാൾ പെൺകുട്ടിയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. സംഘാംഗങ്ങളാണ് തന്നെക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇയാൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.

നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ, കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചില്ല. 2022 നവംബറിലാണ് പോൾവാഡോ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് പ്രതിയുടെ ഭാഗം.

English Summary: Texas Man Who Forced Stepdaughter To Live In Shed, Sexually Assaulted Her, Gets Probation