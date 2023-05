മോദി യുഎസിന്റെ അതിഥിയായെത്തുന്നു; വിമർശിച്ച് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങള്‍

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനം വലിയ വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യം നേടുമ്പോള്‍ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ വിമര്‍ശിച്ചു രംഗത്തു വരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി. പ്രമുഖ ദിനപത്രമായ ഗാര്‍ഡിയന്‍ മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തെ നെഗറ്റീവ് രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്ത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. 'മനുഷ്യാവകാശം അപകടത്തിലായ' രാജ്യത്ത് നിന്ന് മോദി എത്തുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തെ ഗാര്‍ഡിയന്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലാക്കാന്‍ മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം സഹായിക്കും എന്നാണ് യുഎസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ജൂണ്‍ 22 നാണ് ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുഎസില്‍ എത്തുന്നത്. ബൈഡന്‍ നേരിട്ട് മോദിയെ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് വിവരം. അതിനിടെയാണ് ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനം യുഎസിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും 'സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും സമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ഇന്തോ-പസഫിക്ക് സഹകരണ പ്രതിബദ്ധത' വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മോദിയുടെ 'ഹിന്ദു ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്' കീഴില്‍ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും ആശങ്കകള്‍ ഉയരുകയാണെന്ന് ഗാര്‍ഡിയന്‍ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ ആശങ്കകള്‍ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക മോദിയെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പത്രം ആരോപിക്കുന്നു.

വിമര്‍ശകരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനും അവരെ നിശബ്ദരാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും സംഘടനകളും മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗാര്‍ഡിയന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാലും മോദിക്ക് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മോദി പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാവാണ്: ജൂലൈ 14-ന് പാരീസില്‍ നടക്കുന്ന ബാസ്റ്റില്‍ ദിനാഘോഷത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയും.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും അവകാശങ്ങളോടും ഉള്ള മോദിയുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് കരീന്‍ ജീന്‍-പിയറി വ്യക്തമായ ഉത്തരം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. നേതാക്കളുമായി സംഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന് ബൈഡന്‍ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'മത സ്വാതന്ത്ര്യമോ വിശ്വാസമോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ യുഎസ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഇന്ത്യന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പതിവായി സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഏഷ്യയില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ചൈനീസ് സ്വാധീനത്തിന് ബദലായി ഇന്ത്യയെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് വാഷിങ്ടണ്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി ശ്രമിക്കുന്നത്. മറുവശത്ത് ചൈനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആശങ്കയോടെയാണ് ഇന്ത്യയും കാണുന്നത്. ഇന്ത്യ-യുഎസ് സഹകരണത്തിന്റെ ആഴം കൂടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. റഷ്യയുടെ ദീര്‍ഘകാല സൈനിക സഖ്യകക്ഷിയായ ഇന്ത്യ, ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും റഷ്യന്‍ അധിനിവേശത്തെ ഒരിക്കലും അപലപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഗാര്‍ഡിയന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

മോദിയുടെ ആദ്യ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റാണ്. യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാന്‍, ഇന്ത്യ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി 2021 ല്‍ അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ ബൈഡനെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. മോദിയോടുള്ള ബഹുമാനാര്‍ഥം സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിന്നറും യുഎസ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്‍ മോദിക്കായി അത്താഴവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ഇന്ത്യയോടുള്ള യുഎസിന്റെ താല്‍പ്പര്യമാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സന്ദര്‍ശനത്തെ 'ചരിത്രപരം' എന്നാണ് ഇന്ത്യ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. യുഎസുമായി സഹകരണം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും 'ക്വാഡ്' വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവസരങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സന്ദര്‍ശനം ഗുണകരമാകും എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ബൈഡന്‍ ഭരണത്തിന്‍ കീഴില്‍, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയെ സൈനിക ബഹുമതികളോടും ഗംഭീര അത്താഴത്തോടും കൂടി സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിനായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ, ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് യൂന്‍ സുക് യോളിനും അത്തരമൊരു സന്ദര്‍ശനത്തിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചു.

പ്രതിരോധം, ശുദ്ധ ഊര്‍ജം, ബഹിരാകാശം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ തന്ത്രപരമായ സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തം ഉയര്‍ത്താനുള്ള ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ശ്രമം മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമേ വിദ്യാഭ്യാസം, കാലാവസ്ഥാ, വികസനം, ആരോഗ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയും അജണ്ടയിലുണ്ട്.

