വാഷിങ്ടൻ ∙ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായി ഡോ.മോണിക്ക ബെർടാഗ്‌നോളിയെ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. എന്‍ഐഎച്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്കു ഒരു വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ്, ഫ്രാന്‍സിസ് കോലിന്‍സ് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡോ ബെർടാഗ്‌നോളിയുടെ നിയമനം.

ലോകോത്തര ഫിസിഷ്യന്‍-സയന്റിസ്റ്റായ ബെർടാഗ്‌നോളിയുടെ നേതൃത്വം അമേരിക്കക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഇന്നവേഷന്‍ എഞ്ചിനായി എന്‍ഐഎച്ച് തുടരുമെന്നത് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബൈഡന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ഒക്‌ടോബറില്‍ ബെർടാഗ്‌നോളിയെ എന്‍ഐഎച്ചിന്റെ ഭാഗമായ നാഷനല്‍ കാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മേധാവിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു.

64 കാരിയായ ബെർടാഗ്‌നോളി പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയത്. യൂട്ടാ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഇവർ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മകന്റെ അമ്മ കൂടിയാണ്.

