സ്വന്തം അഭിമുഖത്തിന്റെ റേറ്റിങ് കണ്ട് ഞെട്ടി ട്രംപ്; വിമർശനം, പിന്തുണയാകുമോ ടെലിവിഷന്‍ കാണികള്‍ ?

CNN's Republican Presidential Town Hall with Donald Trump, moderated by Kaitlan Collins COURTESY OF CNN / WARNER BROS. DISCOVERY