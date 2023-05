അബോർഷൻ കവറേജിനു പള്ളികൾ പണം നൽകണമെന്ന ഫെഡറൽ കോടതി നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം

കലിഫോർണിയ ∙ അബോർഷൻ കവറേജിനായി പള്ളികൾ പണം നൽകാൻ ഫെഡറൽ കോടതികൾ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്ര കവറേജ് നിരസിക്കാനുള്ള സഭകളുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കലിഫോർണിയയിലെ രണ്ട് ഫെഡറൽ കോടതികൾ വിധിച്ചു. കോടതി വിധികൾ കണക്കിലെടുത്ത്, പള്ളികളുടെ അഭിഭാഷകരുടെ ഫീസായി 1,400,000 ഡോളർ നൽകാനും സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധാർമ്മികമോ മനഃസാക്ഷിപരമോ ആയ എതിർപ്പുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, മതസംഘടനകളുടെ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള കവറേജ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡിഎംഎച്ച്സി (കാലിഫോർണിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാനേജ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ) 2014-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Forcing churches to pay for abortion coverage is unconstitutional