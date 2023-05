രണ്ടു പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അരിസോണയിലെ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പ്: രണ്ടു യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

അരിസോണ ∙ അരിസോണയിൽ പാർട്ടിക്കിടെ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അഞ്ചു പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത കൂട്ട വെടിവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അരിസോണയിലെ യുമയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പരിപാടിയിൽ അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 30 ലധികം വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായും മറ്റ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും പൊലീസ് പറയുന്നു.



ജോസ് ലോപ്പസ് (18), ഏഡൻ അർവിസോ (19) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജോസ് ലോപ്പസിനെതിരെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കൊലപാതകം, ക്രമരഹിതമായ പെരുമാറ്റം എന്നീ രണ്ട് കേസുകളിൽ സംശയിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി യുമ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.

തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ക്രമരഹിതമായ പെരുമാറ്റം എന്നീ ഇരട്ട നരഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റത്തിന് ഏഡൻ അർവിസോ യെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി യുമാ ഹോമിൽ വാറണ്ട് നടത്തിയ ശേഷം രണ്ടു പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

വെടിവയ്‌പ്പ് നടന്നതു മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിറ്റക്ടീവുകൾ നടത്തിയ അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് അറസ്റ്റെന്ന് യുമ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ സാർജന്റ് ലോറി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞു.

English Summary : 2 teenagers arrested in Arizona shooting that killed 2 people and injured 5 others