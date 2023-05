ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൽ വമ്പൻ ഭാഗ്യം; 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു തവണ 50,000 ഡോളർ സമ്മാനം

മേരിലാൻഡ് ∙ ഹാനോവറിൽ നിന്നുള്ള 53-കാരനു സ്ക്രാച്ച് ഓഫ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു തവണ 50,000 ഡോളർ സമ്മാനം.

നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി സ്ഥിരമായി മേരിലാൻഡിലേക്ക് എത്തിയിരുന്ന ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം അപ്പർകോയിലെ ഹൈസ് #114 ൽ നിർത്തി 50,000 ഡോളറിന്റെ ക്യാഷ് സ്ക്രാച്ച്-ഓഫ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി.

“ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നു. ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലിരുന്നോ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയോ. എന്റെ എല്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഭാഗ്യവും മേരിലാൻഡിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.”– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മേരിലാൻഡ് ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് 1 മില്യൺ ഡോളറിലധികം സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയ വ്യക്തി, ഒരു മാസം മുമ്പ് അതേ 20 ഡോളർ സ്ക്രാച്ച്-ഓഫ് ഗെയിമിൽ നിന്ന് 50,000 ഡോളർ നേടിയിരുന്നു. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സമ്മാനം തന്റെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിജയി പറഞ്ഞു.

English Summary : Hanover man wins $50,000 prize second time from scratch-off lottery in two months