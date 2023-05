യുഎസിൽ ഐഫോണിൽ ചാറ്റ്‌ ജിപിടി ആപ്പ്

ന്യൂയോർക് ∙ ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസിനായുള്ള ചാറ്റ് ജിപിടി പുറത്തിറക്കിയതായി ഓപ്പൺഎഐ കമ്പനി അറിയിച്ചു. ചാറ്റ്ജിപിടി ചാറ്റ് ബോക്സിനു പിന്നിലുള്ള കമ്പനിയാണ് ഓപ്പൺഎഐ. ആപ്പ് സൗജന്യമാണ്. ചാറ്റ്ജിപിടി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ജിപിടി–4 ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.

ചാറ്റ്‌ ജിപിടി വെബ്‌സൈറ്റിലെ പോലെ ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു ഓപ്പൺ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിടി ആപ്പിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ഇതിനു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ യുഎസിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും വരും ആഴ്ചകളിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആപ്പിൾ ഡിവൈസുകളിൽ ചാറ്റ് ജിപിടി ആപ്പ് എത്തും.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ചാറ്റ്‌ ജിപിടി ആപ്പ് ഉടൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികളും ഓപ്പൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജിൻസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ ടൂളിന്റെ ലഭ്യത വിശാലമായ മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ആപ് സ്റ്റോർ വഴി ചാറ്റ്ജിപിടി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

English Summary : OpenAI launches an official ChatGPT app for iOS