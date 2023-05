പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സൽമാൻ റുഷ്ദി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഒൻപത് മാസം മുൻപ് കുത്തേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സൽമാൻ റുഷ്ദി ആദ്യമായി പൊതു രംഗത്തെത്തി. സാഹിത്യ-സ്വതന്ത്ര ആവിഷ്‌കാര സംഘടനയായ പെൻ അമേരിക്കയുടെ വാർഷിക ഗാലയിലാണ് റുഷ്ദി പങ്കെടുത്തത്

പെൻ അമേരിക്കയുമായി ഒരു നീണ്ട ബന്ധമാണെനിക്കുള്ളത്, എഴുത്തുകാർക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് റുഷ്ദി പറഞ്ഞു. സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ലൈവ് സ്ഥാപകൻ ലോൺ മൈക്കിൾസും ഇറാനിയൻ വിമതനായ നർഗസ് മുഹമ്മദിയും പങ്കെടുത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് റുഷ്ദിക്ക് കുത്തേറ്റത്.

