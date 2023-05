'പതിനാലുകാരിക്ക് 135 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ'; 1986 ലെ വിധി കോടതി പുനപരിശോധിക്കുന്നു

അലാസ്ക∙ അലാസ്കയിൽ കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് 14 വയസ്സുകാരിയെ 135 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച വിധി കോടതി പുനപരിശോധിക്കും. 14 വയസ്സുകാരിയായ വിനോന ഫ്ലെച്ചറെ 1986 ലാണു കോടതി 135 വർഷം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചത്. 1985 ൽ ആങ്കറേജിൽ മൂന്നു പേരെ വെടിവച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിലായിരുന്നു ശിക്ഷ. ഫ്ലെച്ചറും 19 വയസ്സുള്ള കാമുകൻ കോർഡെൽ ബോയിഡും ചേർന്ന് ടോം ഫാസിയോ (69) ഭാര്യ ആൻ ഫാസിയോ (70), സഹോദരി എമിലിയ എലിയറ്റ് (76) എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 1986-ൽ വിനോന ഫ്ലെച്ചർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 53 വയസ്സാണു ഫ്ലെച്ചർക്കുള്ളത്.

ഇതോടെ അലാസ്കയിൽ കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീയായി വിനോന മാറി. പുനരധിവാസത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ജഡ്ജി പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിക്ഷ പുനപരിശോധിക്കാൻ അലാസ്ക അപ്പീൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കുട്ടി ഭയാനകമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ അരാജകമായ ബാല്ല്യത്തെ ശിക്ഷ വിധിച്ച കോടതി പരിഗണിച്ചില്ലെന്നു അപ്പീൽ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചൂഷണവും അനാഥത്വവും 13 ാമത്തെ വയസിൽ കുട്ടിയെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയാക്കി മാറ്റിയെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ലൈംഗിക ദുരുപയോഗത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുതിർന്ന പുരുഷനുമായി കുട്ടിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും വിനോന ഫ്ലെച്ചറുടെ അറ്റോർണി കോടതി രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സമയത്തെ പ്രായം പരിഗണിച്ച് ഫ്ലെച്ചറിന്റെ ശിക്ഷ പുനപരിശോധിക്കും.

English Summary : Court reconsiders 135-year sentence given to youngest girl ever convicted of murder in Alaska