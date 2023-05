ട്രംപിനെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിച്ചാൽ തോൽക്കുമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ 

ന്യൂയോർക്∙ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വീണ്ടും ട്രംപിനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ട്രംപ് തോൽക്കുമെന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സെനറ്റർ ബിൽ കാസിഡി.

Read also : ട്രംപിനെ നേരിടാന്‍ ഗോദയിലേക്ക് ഡിസാന്റിസും



കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോർജിയ, പെൻസിൽവാനിയ, നെവാഡ, അരിസോണ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളായ ഹെർഷൽ വാക്കർ, മെഹ്മെത് ഓസ്, ആദം ലക്‌സാൾട്ട്, ബ്ലെയ്ക്ക് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് എന്നിവരെ ട്രംപ് പിന്തുണച്ചിട്ടും സ്ഥാനാർഥികളുടെ മോശം പ്രകടനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മത്സരിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ബിൽ കാസിഡി പ്രവചിച്ചത്.

2021-ൽ ട്രംപിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ വോട്ട് ചെയ്ത ചുരുക്കം ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റു അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണു ബിൽ കാസിഡി.



English Summary : GOP senator says Trump could lose the nomination if he runs in 2024