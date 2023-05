വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാന പൈലറ്റ് യുഎസിന്റെ ജോയിന്റ് ചീഫ് ചെയർമാൻ

വാഷിങ്ടൻ ∙ രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത ജോയിന്റ് ചീഫ് ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരു വ്യോമസേനാ യുദ്ധവിമാന പൈലറ്റിനെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

എയർഫോഴ്‌സ് ജനറൽ ചാൾസ് ക്യു ബ്രൗൺ ജൂനിയറിന്റെ നോമിനേഷൻ ഏറെ നാളായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാനായ ആർമി ജനറൽ മാർക്ക് മില്ലിയുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബറിൽ അവസാനിക്കുന്നതോടെ സിക്യു ബ്രൗൺ ജൂനിയർ ചുമതലയേൽക്കും



ബ്രൗണിന്റെ സ്ഥാനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതോടെ പെന്റഗണിന്റെ ഉന്നത സൈനിക, സിവിലിയൻ സ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരനാകും അദ്ദേഹം. പെന്റഗൺ മേധാവി, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനായ ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിൻ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ചുമതലയിലാണ്. ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മറ്റൊരു കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരൻ ആർമി ജനറൽ കോളിൻ പവൽ ആയിരുന്നു.

3,000-ത്തിലധികം ഫ്ലൈറ്റ് മണിക്കൂറുകളും എല്ലാ തലങ്ങളിലും കമാൻഡ് അനുഭവവുമുള്ള ഒരു കരിയർ എഫ്-16 ഫൈറ്റർ പൈലറ്റാണ് ബ്രൗൺ. അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് പസഫിക് എയർഫോഴ്‌സ് കമാൻഡറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഇന്തോ-പസഫിക്കിൽ ചൈനയെ നേരിടാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമ തന്ത്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

