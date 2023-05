പണ്ട് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള്‍, ഇന്ന് കടുത്ത ശത്രുക്കള്‍; ട്രംപും ഡിസാന്റിസും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. 2024ലെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ നോമിനേഷനില്‍ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപും റോണ്‍ ഡിസാന്റിസും നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികളാകുന്നതിന് മുമ്പ്, അവര്‍ അടുപ്പക്കാരായിരുന്നു. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളും.

ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം ഡിസാന്റിസ് ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പുതന്നെ തന്റെ പിന്തുണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിന്റെ ഗവര്‍ണര്‍ ബിഡിന് മുന്‍കൂര്‍ പിന്തുണ നല്‍കി. 2018 ലെ വിജയ പ്രസംഗത്തില്‍, ‘ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മികച്ച പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിസാന്റിസ് പ്രസിഡന്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഡെമോക്രാറ്റ് ജോ ബൈഡനെ നേരിടാന്‍ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ ഡിസാന്റിസും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വികസിച്ചതും തകര്‍ന്നതും എങ്ങനെയെന്നത് പരിശോധിക്കാം.

‘റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ടിക്കറ്റിന് പിന്നില്‍ ഒന്നിക്കുക’

2016 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില്‍, അന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ഡിസാന്റിസ്, നിരവധി മത്സരാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ താന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമായി അംഗീകാരം നല്‍കില്ലെന്നു ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഒടുവില്‍ പാര്‍ട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന നോമിനിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത് ട്രംപാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റി ബിസിനസുകാരനെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ സഹ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരോട് ഡിസാന്റിസ് പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രംപ്- ഡിസാന്റിസ് സൗഹൃദം അവിടെ തുടങ്ങി.

‘റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായ പ്രതിനിധികളെ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ശേഖരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമാണ്. ഹിലരി ക്ലിന്റനെ തോല്‍പ്പിക്കാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പാത മാറ്റാന്‍ നമ്മുക്ക് അവസരമുണ്ടെങ്കില്‍, ഈ നവംബറില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ടിക്കറ്റിന് പിന്നില്‍ നമ്മള്‍ ഒന്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്.'- അന്ന് ഡിസാന്റിസ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

റഷ്യ അന്വേഷണം

ട്രംപിന്റെ 2016 ക്യാംപെയ്നും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ഉപദേശകന്‍ റോബര്‍ട്ട് മുള്ളറുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍, അന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ഡിസാന്റിസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് തന്റെ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ട്രംപിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രംഗത്തു വരികയും ചെയ്തു.

ഡിസാന്റിസ് 2018 ല്‍ ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ മത്സരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തന്നെ ഒരു നല്ല സ്ഥാനാർഥിയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രംപ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ''കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗമായ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസ് ഒരു മികച്ച യുവനേതാവാണ്, യേലിലും പിന്നെ ഹാര്‍വാര്‍ഡില്‍ ലോയും. അദ്ദേഹം ഫ്ലോറിഡയുടെ മികച്ച ഗവര്‍ണറാകും. അവന്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ പോരാളിയാണ്’– 2017 ഡിസംബറില്‍ ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഡിസാന്റിസിന്റെ ഗവര്‍ണര്‍ പ്രചാരണത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന് തന്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു, അതില്‍ അദ്ദേഹം ട്രംപിനോട് എത്രമാത്രം അര്‍പ്പണമുണ്ടെന്ന് വോട്ടര്‍മാരെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റൊരു ദൃശ്യത്തില്‍ ഡിസാന്റിസ് ഒരു ഉയര്‍ന്ന കസേരയില്‍ മാഡിസണിന് മുന്നില്‍ ട്രംപ് പ്രചാരണ ചിഹ്നം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു: 'മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എഗെയ്ന്‍,' - എന്ന ട്രംപ് വാചകം ഡിസാന്റിസ് വായിക്കുന്നു.

തന്റെ 2018 ലെ മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം, തന്റെ പ്രചാരണത്തെ പിന്തുണച്ച നിരവധി ആളുകള്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിനൊപ്പം ട്രംപിന്റെ പിന്തുണ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു.

ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് സ്വാഗതം, മിസ്റ്റര്‍ പ്രസിഡന്റ്

2019-ല്‍, ട്രംപ് തന്റെ താമസസ്ഥലം ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയിലെ ട്രംപ് ടവറില്‍ നിന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ പാം ബീച്ചിലെ മാര്‍-എ-ലാഗോയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മിയാമിക്ക് സമീപം ഗവര്‍ണര്‍ ഡിസാന്റിസുമായി അദ്ദേഹം ഒരു 'ഹോംകമിംഗ് റാലി' നടത്തി. ''ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക്, വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം''–ഡിസാന്റിസ് ട്രംപിനോട് പറഞ്ഞു. ഡിസാന്റിസ് ജാക്കറ്റുകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വണ്ണം വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കട്ടെയെന്നും ട്രംപ് അന്ന് തമാശ പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ആദ്യ കോവിഡ്-19 പ്രതികരണം

കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയുടെ ആദ്യ ആഴ്ചകളില്‍, വൈറസിനോടുള്ള പ്രതികരണം കൈകാര്യം ചെയ്തതില്‍ ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. 'അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. കുറിപ്പടി നല്‍കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു മികച്ച ഗവര്‍ണറായിരുന്നു. അവര്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്,' ട്രംപ് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സ്റ്റേ-അറ്റ്-ഹോം ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുന്നതിനെ ഡിസാന്റിസ് ആദ്യം എതിര്‍ത്തു. പക്ഷേ, ട്രംപിന്റെയും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉപദേശകരുടെയും സമ്മര്‍ദത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അത് അംഗീകരിച്ചു. 2020 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍, ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിനെ പ്രശംസിക്കുകയും സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, ഫ്ലോറിഡയില്‍ വിജയിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗവര്‍ണറെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് തമാശ പറയുകയും ചെയ്തു. 'ഞാന്‍ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്താക്കും. ഞാന്‍ അവനെ പുറത്താക്കാന്‍ പോകുന്നു. ഞാന്‍ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തും, ''അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രംപ് 2020-ല്‍ ഫ്‌ലോറിഡയില്‍ 3.4 ശതമാനം പോയിന്റ് നേടി വിജയിച്ചു - 2016-നെക്കാള്‍ വലിയ വിജയമായിരുന്നു അത്.

ഒരു ട്രംപ്-ഡിസാന്റിസ് ടിക്കറ്റ്?



2021-ന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ട്രംപും ഡിസാന്റിസും പരസ്പരം പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. അത്രയധികം ട്രംപ് 2024-ലെ സഹമത്സരാര്‍ഥിയായി ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണറെ കരുതിയിരുന്നു. ‘അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകള്‍ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവര്‍ ആ ടിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും റോണിനെ പരിഗണിക്കും. അവന്‍ ഒരു വലിയ ആളാണ്’ - 2021 ഏപ്രിലില്‍ ഫോക്സ് ബിസിനസ് ഹോസ്റ്റ് മരിയ ബാര്‍ട്ടിറോമോയോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.



ഡിസാന്റിസ് ഡിസാന്‍ക്റ്റിമോനിയസ് ആയി മാറുന്നു



ഡിസാന്റിസിന്റെ ദേശീയ പ്രൊഫൈല്‍ ഉയരാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍, 2024 ലെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സാധ്യത എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2022ലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്, ട്രംപ് ഗവര്‍ണര്‍ക്കുള്ള തന്റെ പുതിയ വിളിപ്പേര് അനാവരണം ചെയ്തു: റോണ്‍ ഡി സാങ്റ്റിമോണിയസ്. യുഎസ് സെനറ്റര്‍ മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റാലിക്കായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് മിയാമി സന്ദര്‍ശിച്ചു, ഡിസാന്റിസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. അതേ ദിവസം തന്നെ സ്വന്തം റീ ഇലകക്ഷനു വേണ്ടി ഡിസാന്റിസ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു.



ഡിസാന്റിസിന്റെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍, ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തെ 'മഹത്തായ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ഉള്ള ഒരു ശരാശരി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ഗവര്‍ണര്‍' എന്ന് പരിഹസിച്ചു. 2024 ലെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ബിഡ് തള്ളിക്കളയാത്തതിന് അദ്ദേഹത്തെ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ട്രംപിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ തനിക്കെതിരേയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ ട്രംപിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസാന്റിസ് നിസാരവല്‍ക്കരിച്ചു.

ആക്രമണങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നു



സമീപ മാസങ്ങളില്‍, ട്രംപ് ഡിസാന്റിസിനെതിരായ തന്റെ വിമര്‍ശനം ട്രംപ് നാടകീയമായി തീവ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗവര്‍ണറുടെ നന്ദികേടില്‍ അദ്ദേഹം ഊന്നല്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ‘ഡിസാന്റിസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഞാന്‍ കാരണമാണ്. അയാള്‍ക്ക് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങള്‍ ഓര്‍മിക്കണം. അവന്‍ മരിച്ചിരുന്നു. അവന്‍ മത്സരരംഗം വിടുകയായിരുന്നു. അവന്‍ വന്ന് എന്നോട് യാചിച്ചു, ഒരു അംഗീകാരത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചു. നിങ്ങള്‍ എന്നെ അനുകൂലിച്ചാല്‍, ഞാന്‍ വിജയിക്കും.' അവന്റെ കണ്ണുകളില്‍ നിന്ന് കണ്ണുനീര്‍ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു’ - ട്രംപ് ഫെബ്രുവരിയില്‍ യാഥാസ്ഥിതിക റേഡിയോ ഹോസ്റ്റ് ഹ്യൂ ഹെവിറ്റിനോട് പറഞ്ഞു.

ഗവര്‍ണറുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ ട്രംപിന്റെ സഹായത്തെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചക്കാരെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കാന്‍ ട്രംപിന്റെ പ്രചാരണ സംഘം 2018 ലെ ഡിസാന്റിസ് പരസ്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. 'താന്‍ എവിടെ എത്തിയെന്ന് ഡിസാന്റിസ് ഓര്‍ക്കേണ്ട സമയമല്ലേ?' പരസ്യം പറയുന്നു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഡിസാന്റിസ് അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കാലത്തെ അനുചിതമായ ഒരു ഫോട്ടോയും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് തെളിവില്ലെങ്കിലും; ഡിസാന്റിസിന് ഒരു വ്യക്തിത്വ ട്രാന്‍സ്പ്ലാന്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അവര്‍ ഡിസാന്റിസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരസ്യം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു, 'അവന്റെ വിരലുകള്‍ അവയുടേതല്ലാത്തിടത്ത് ഒട്ടിച്ചു' - ഗവര്‍ണര്‍ ഒരിക്കല്‍ വിരലുകള്‍കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് പുഡ്ഡിംഗ് കഴിച്ചുവെന്ന ഡെയ്ലി ബീസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പരാമര്‍ശം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നു.

ബുധനാഴ്ച, ട്വിറ്റര്‍ സ്പേസുകളില്‍ ഡിസാന്റിസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനം തകരാറുകളാല്‍ നിറംമങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ ഒരു ''റോണ്‍'' റോക്കറ്റ് മറിഞ്ഞ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്രംപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഡിസാന്റിസ് തിരിച്ചടിക്കുന്നു

ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ ട്രംപുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഏറെക്കുറെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും, കുറച്ച് മറുപടികള്‍ നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയപ്പോള്‍, ഡിസാന്റിസ് അന്വേഷണത്തെ വിമര്‍ശിച്ചു, എന്നാല്‍ 'ചില തരത്തിലുള്ള ആരോപണവിധേയമായ ബന്ധങ്ങളില്‍ നിശബ്ദത ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഒരു പോണ്‍ താരത്തിന് പണം നല്‍കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.' എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പിയേഴ്‌സ് മോര്‍ഗന്‍ അഭിമുഖത്തില്‍, ട്രംപ് തനിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളിപ്പേരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേരിട്ടു. ''എനിക്ക് DeSanctimonious എന്ന് ഉച്ചരിക്കാന്‍ അറിയില്ല. അതിന്റെ അർഥമെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് ദൈര്‍ഘ്യമേറിയതാണ്, ഇതിന് ധാരാളം സ്വരാക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍ അതിനൊപ്പം പോകും. അത് കൊള്ളാം. നിങ്ങള്‍ എന്നെ ഒരു വിജയി എന്ന് വിളിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം,'' ഡിസാന്റിസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : A timeline of political relationship between Trump and DeSantis