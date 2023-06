ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ ഒരുകാലത്ത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തന്‍. പിന്നീട് കഴിവുകെട്ടവന്‍ എന്ന് ട്രംപ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞവന്‍. മൈക്ക് പെന്‍സിന്റെ പകയുടെ കഥ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. നാല് വര്‍ഷം ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപിനെ വിശ്വസ്തതയോടെ സേവിച്ച മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സ്, 2024 ലെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനായുള്ള തന്റെ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് ട്രംപ് അഹങ്കാരത്തോടെ സ്മരിക്കുന്ന 2021 ലെ യുഎസ് ക്യാപിറ്റള്‍ ആക്രമണത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കൊണ്ട്. ഫലത്തില്‍ ട്രംപിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിനു തുല്യമായി ഈ പ്രഖ്യാപനം എന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

ജോ ബൈഡന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് നിയമനിർമാതാക്കളെ തടയാന്‍ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുയായികള്‍ യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയപ്പോള്‍, 2021 ജനുവരി 6 ലെ ആക്രമണത്തില്‍ ട്രംപ് നല്‍കിയ പിന്തുണയെ പെന്‍സ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

പെന്‍സ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നോമിനേഷന്‍ മത്സരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന അയോവയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. പെന്‍സ് നടത്തിയത് അസാധാരണമായ ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ട്രംപിനെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹം സമര്‍ഥമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ജനുവരി 6 ആക്രമണത്തെ മറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥികള്‍ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രം പരാമര്‍ശിക്കുമ്പോഴാണ് പെന്‍സിന്റെ യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നത് ട്രംപിന്റെ അനുയായികളെയും മറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രാഥമിക വോട്ടര്‍മാരെയും തങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകറ്റുമെന്നാണ് മറ്റു റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഭയക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി അത് തങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാകുമെന്ന് ഇവര്‍ ഭയക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നോമിനേഷന്‍ മത്സരത്തില്‍ ട്രംപ് ബഹുദൂരം മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് മത്സര രംഗത്തേക്ക് പെന്‍സ് കൂടി എത്തുന്നത്.

ട്രംപിനെക്കാള്‍ ഭരണഘടനയെ പിന്തുണച്ചതിന് നോമിനേറ്റിങ് മത്സരത്തിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ തനിക്ക് പ്രതിഫലം നല്‍കുമെന്ന് പെന്‍സ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ട്രംപിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 'എന്റെ കുടുംബത്തെയും ക്യാപിറ്റലിലെ എല്ലാവരെയും അപകടത്തിലാക്കി' എന്ന് പെന്‍സ് പ്രസംഗത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് സഹതാപം സൃഷ്ടിക്കാനാണെന്നും വിലയിരുത്തുപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ബുധനാഴ്ച 64 വയസ്സ് തികഞ്ഞ പെന്‍സ്, നിലവില്‍ മുന്‍നിരക്കാരനായ ട്രംപും റോണ്‍ ഡിസാന്റിസും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥി ബാഹുല്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ്. മുന്‍ ന്യൂജഴ്സി ഗവര്‍ണര്‍ ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റി, നോര്‍ത്ത് ഡെക്കോഡ ഗവര്‍ണര്‍ ഡഗ് ബര്‍ഗം എന്നിവരും സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താന്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കാലത്തുള്ള പ്രസിഡന്റിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂര്‍വമാണ്. യുഎസ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇത് വളരെ കുറച്ച് തവണ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മേയ് മാസത്തിലെ റോയിട്ടേഴ്സ്/ഇപ്സോസ് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് പ്രകാരം പെന്‍സിന് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രൈമറിയില്‍ നോമിനേഷന്‍ ലഭിക്കാന്‍ ഒരു പര്‍വതം തന്നെ നടന്നു കയറണം. നിലവില്‍ വെറും 5% മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ. ട്രംപിനാകട്ടെ 44 ശതമാനം പിന്തുണയാണുള്ളത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ തനിക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരമില്ലെന്നും ട്രംപിന് തെറ്റ് പറ്റിയെന്നും പെന്‍സ് പറയുന്നു. ജനുവരി ആറിന് ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റുകളില്‍ പെന്‍സിനെ ഭീരു എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ ട്രംപ് അനുകൂലികള്‍ ക്യാപിറ്റളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. പെന്‍സിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നിയമനിർമാതാക്കളെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാന്‍ സൈന്യം നിര്‍ബന്ധിതരായി. ചില കലാപകാരികള്‍ പെന്‍സിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാന്‍ ആക്രോശിച്ചു.

വർധിച്ചുവരുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെ എണ്ണം ട്രംപിന്റെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പൊതുവേ വിലയിരുത്തുന്നത്. ട്രംപ് വിരുദ്ധ വോട്ടുകള്‍ പിളരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതു സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 2016 ലെ സമാന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഉരുത്തിരിയുന്നതെന്ന് പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളും വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നു.പെന്‍സ് തന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അയോവയില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ പ്രകടനം തന്റെ പ്രസക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അയോവ പ്രസംഗത്തില്‍, ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തെ ട്രംപ് 'അസുഖകരമായി' കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് പെന്‍സ് ആരോപിച്ചത് ഈ ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ്. പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില്‍ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള അവകാശം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിച്ച യാഥാസ്ഥിതികരെ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസുമാരായി നിയമിച്ചത് ട്രംപ് ആണെന്നും പെന്‍സ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.

ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രാവകാശങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫെഡറല്‍ നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ ട്രംപ് വിസമ്മതിച്ചു. വിഷയം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വിടണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ദേശീയതലത്തില്‍ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം കോണ്‍ഗ്രസ് പാസാക്കുന്നതിനെ പെന്‍സ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

