യുക്രെയ്ന്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ തകർച്ചയും നാശനഷ്ടങ്ങളും

ഫിലാഡല്‍ഫിയ ∙ റഷ്യന്‍ - യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തകര്‍ന്നുവീണ ദക്ഷിണ യുക്രെയ്നിലെ നോവ കഖോ‌വ്ക അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയുണ്ടായ ജലപ്രളയത്തില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും വർധിക്കുന്നു. സകലതും നശിച്ചു പ്രാണരക്ഷാര്‍ത്ഥം ഭയന്നോടുന്ന ജനസമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങള്‍ ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്രതീക്ഷമായി സംഭവിച്ച പ്രളയംമൂലം മരിച്ചവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കോ ആശുപത്രികളില്‍ അഭയം തേടിയവരുടെ വിവരങ്ങളോ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. റഷ്യന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നിപ്രോ നദിയിലാണ് കഖോ‌വ്ക അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അണക്കെട്ട് റഷ്യൻ സേന തകർത്തതാണെന്നു യുക്രെയ്ൻ സൈന്യവും യുക്രെയ്നിന്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിലാണ് തകർന്നതെന്നു റഷ്യൻ അധികൃതരും ആരോപിച്ചു. പൊട്ടിത്തകര്‍ന്ന അണക്കെട്ടില്‍നിന്നും ഒഴുകി പോയ ജലം 574.12 മീറ്റർ ആഴം ഉണ്ടായിരുന്ന ജലസംഭരണിയെ കരഭൂമിയാക്കി മാറ്റി. ഡാമിന്‍റെ തകര്‍ച്ച യൂറോപ്യന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ മനുഷ്യനാല്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഹീനമായ അത്യാഹിതമായി യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് സെലന്‍സ്കി പ്രതികരിച്ചു.

മഹാപ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് റഷ്യന്‍ അധീനതയിലുള്ള പ്രവിശ്യകളില്‍നിന്നും 25,000 ത്തിലധികം പേരെയും യുക്രെയ്ൻ മേഖലയില്‍നിന്നും 17,000 ത്തിലധികം പേരെയും സുരക്ഷിത പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചതായി യുക്രെയ്ന്‍ ചീഫ് പ്രൊസിക്യൂട്ടര്‍ വിക്ടോറിയ ലൈറ്റ്വിനോവ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. അനേക വര്‍ഷങ്ങളായി ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന അണക്കെട്ട് തകർച്ചയിലൂടെ യുദ്ധകാഹളത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തിയും തീവ്രതയും വർധിച്ചു.

റഷ്യന്‍-യുക്രെയ്ന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലൂടെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന നിപ്രോ നദിയുടെ തീരത്തായുള്ള കാസ്കോവ ഡിബ്റോവ മൃഗശാലയിലുണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങളെ റഷ്യന്‍ സേനയുടെ ചീറിപ്പായുന്ന വെടിയുണ്ടകള്‍ക്കിടയിലൂടെ അതിസാഹസികമായി യുക്രെയ്ന്‍ സേനയും സിവിലിയൻമാരും സംഘടിതമായി രക്ഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മൃഗശാല ജോലിക്കാര്‍ എത്തുമ്പോള്‍ 300 ല്‍ അധികം മൃഗങ്ങള്‍ പെരുവെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചിരുന്നു.

റഷ്യയുടെ കൈവശമുള്ള യുക്രെയ്ന്‍ മേഖലയില്‍ 15,000 ത്തിലധികം വീടുകള്‍ നശിച്ചതായും 60,000 ത്തിലധികം ജനങ്ങള്‍ ഭവനരഹിതരായതായും ക്ഹീര്‍സന്‍ മേയര്‍ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നു.

