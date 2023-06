കാളക്കൂറ്റന്മാർ വീണ്ടും ഓഹരി വിപണി ഭരിക്കും

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഓഹരി വിപണിക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. രാജ്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങുകയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് എസ് ആന്റ് പി (സേവിംഗ്സ് ആന്റ് പുവർ) 500 പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. താഴേയ്ക്കുള്ള പോക്കിൽ നിന്നും ഒൻപത് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രധാനമായും സാങ്കേതിക കമ്പനി ഓഹരി വിപണിയുടെ കുതിച്ചു കയറ്റത്തിൽ യുഎസ് സാമ്പത്തികാവസ്ഥ തിരിച്ചു വരവിന്റെ പാതയിലാണ്. രണ്ടാമൂഴത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന് ആറ് മാസത്തിനുശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൈമറികളിലും ഓഹരി വിപണി കുതിപ്പ് തുടർന്നാൽ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയ സൂചിക 0.6% ഉയർന്ന് 20 ശതമാനമായത് നേട്ടമുണ്ടാക്കി.ഇതിനർത്ഥം വാൾസ്ട്രീറ്റിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ബെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് മുകളിലേയ്ക്കു കയറാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ്. ഒൻപത് മാസം മുൻപ് 25.4% ൽ അധികം താഴേയ്ക്കു പോയ സൂചികയാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കയറുന്നത്. സാധാരണ കരടികൾ മേയുന്ന വിപണിയെക്കാൾ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു ഇത്. ശരാശരി നഷ്ടത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ നഷ്ടമേ ഇക്കാലത്ത് ഉണ്ടായുള്ളു എന്നാണ് എസ് ആന്റ് പി ഡൗജോൺസ് സൂചിക പറയുന്നത്.

ഡൗജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ശരാശരി 168 പോയിന്റുകൾ, അഥവാ 0.5 % വർധിച്ചു. മൊത്തം നാസ്ഡാക് 1% ഉയർന്നു. ഇത് പതിവുള്ളതാണ്. ചിപ് നിർമ്മാതാക്കളായ നിവിഡിയയും മറ്റു വലിയ ടെക് ഓഹരികളും വാൾസ്ട്രീറ്റിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വലിയ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്.

കരടികൾ മേയുന്ന വിപണിയുടെ അവസാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സ്വേച്ഛാപരമായി തോന്നാം. വ്യത്യസ്ത നിരീക്ഷകർ വിഭിന്നങ്ങളായ നിർവചനങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് വിലയേറിയ അടയാളങ്ങളാണ്. മോശം അവസ്ഥയിൽ പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് വിപണി ഉണരുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനാവും എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നിക്ഷേപകരുടെ യാതന വർധിപ്പിച്ചത് ഓഹരികൾക്കും ബോണ്ടുകൾക്കും ഒരു പോലെ പണം നഷ്ടമായതാണ്. ഇതിന് മുൻപ് ദശകങ്ങളായി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഒഴിവായത് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ നേട്ടവും ഉപഭോക്താക്കൾ നിർലോഭം ചെലവഴിച്ചതും കൊണ്ടു കൂടിയാണ്. ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ച് വിലക്കയറ്റം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്തയാഴ്ച ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗം ചേരുമ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് ഇനിയും വർധിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യവസായ രംഗം കരുതുന്നു. എന്നാൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കൂടി പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് ഇവർക്കറിയാം. കരടികൾ മേയുന്ന വിപണി കാളകൾക്ക് വഴി മാറിയെങ്കിലും വെല്ലുവിളികൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്.

