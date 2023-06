ചൈനയ്ക്കുണ്ടൊരു ചാരവല, ആസ്ഥാനം ക്യൂബ; യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ ചൈന 2019 മുതൽ ക്യൂബ ആസ്ഥാനമാക്കി ചാരവൃത്തി നടത്തിവരുന്നതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യൂബയിൽ ചൈന നടത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി തങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നതായും പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ചൈനയുടെ ആഗോള മോഹങ്ങൾ തടയാൻ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. രഹസ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനമുള്ള കേന്ദ്രം ക്യൂബയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും കരാറിലെത്തിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലായ ക്യൂബയെ ഇതിന്റെ മറവിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ നൽകി ചൈന സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്നാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് ജോൺ കിർബി പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം ചൈനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കിർബി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെളിവുകളുടെ പിൻബലമില്ലാത്തതാണെന്നും തള്ളിക്കളയുന്നതായും ക്യൂബൻ ഡപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യമന്ത്രി കാർലോസ് ഫെർണാണ്ടസ് കോസോ പറഞ്ഞു.

ജോ ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി സ്ഥാനമേറ്റ ഉടനെ തന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ചൈനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബൈഡൻ ഭരണകൂടവും ചൈനയുമായി സുഖകരമായ ബന്ധമല്ല ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി തായ്​വാൻ സന്ദർശിച്ചതോടെ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായി. ഈ വർഷം ചൈനീസ് ചാര ബലൂണുകൾ യുഎസ് തകർത്ത സംഭവവും ബന്ധം കൂടുതൽ മോശമാക്കി.

English Summary: US confirms China has had a spy base in Cuba since at least 2019.