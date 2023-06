നിഗൂഢതയിലേക്കൊരു മധുവിധു യാത്ര; ‘കീ ടു ദ് മിസ്റ്ററി’ റിലീസ് ചെയ്തു

ടൊറോന്റോ∙ നിഗൂഢതകൾ നിറയുന്ന റിസോർട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര. അതും ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗറുടെ മധുവിധു യാത്ര. ഈ യാത്രയിലും റിസോർട്ടിലും ഇവരെ കാത്തിരുന്ന ഉദ്വേഗജനകമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ‘കീ ടു ദ് മിസ്റ്ററി’ ഹ്രസ്വചിത്രം യുട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. കനേഡിയൻ ദൃശ്യഭംഗിയിൽ ചാലിച്ച്, മികച്ച പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഇത് ഒരുക്കിയത് സംവിധായകൻ ഷിഞ്ജു കുമാറാണ്. വിമോദ് മാത്യുവും സപ്ന രാജീവും സച്ചിൻ കാരയിൽ സുരേഷ് ബാബുവുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

റെജു രാധാകൃഷ്ണനാണ് ക്യാമറയും സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങും എഡിറ്റിങ്ങും കൈകാര്യം ചെയ്തത്. സച്ചിൻ കാരയിൽ സുരേഷ് ബാബുവിന്റേതാണ് കഥ. തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത് മുൻകാല നാടകപ്രവർത്തകനായ കെ. പി. സുധാകരൻ. ഇരുവർക്കും പുറമെ, പ്രദീപ് പോൾ, രതീഷ് മേഞ്ചേരി മണി, ശ്രീദേവി മേനോൻ, പാർവതി രതീഷ്, ഷറായ അരുൺ, മേഘ്ന അനിൽ, ചെസ്, അരുൺ, എൽവിസ്, വിനോദ് ജോൺ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

അഖിൽ കേശവദാസ്, ബെൻസ് ബി കോലോത്ത്, അക്ഷയ് എം. ജെ. തുടങ്ങിയവരും സാങ്കേതികവിദ്യാ സംഘത്തിലുൾപ്പെടുന്നു. ഹോല റിസോർട്ടും എൻ. കെ. പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് നിർമാണം.

https://www.youtube.com/watch?v=4vTsPItmn30

English Summary: The short film 'Key to the Mystery' released