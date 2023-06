ടെക്സസ്∙ ടെക്സസിലെ ഫ്രീപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള ബീച്ചുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചത്ത മത്സ്യങ്ങളെ കരയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ബ്രസോറിയ കൗണ്ടി പാർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ബ്രയാൻ ഫ്രേസിയർ പറഞ്ഞു.

ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ ടെക്സസ് ഗൾഫ് തീരത്ത് കരയിൽ ഒഴുകിയെത്തിയതായും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങൾ കൂടി കരയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ബ്രസോറിയ കൗണ്ടി പാർക്ക് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ക്വിന്റാന ബീച്ച് കൗണ്ടി പാർക്ക് അധികൃതർ ശനിയാഴ്ച നിരവധി ചത്ത മത്സ്യങ്ങൾ തീരക്കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവിട്ടു.

ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് ഓക്‌സിജൻ മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രേസിയർ പറഞ്ഞു, ശാന്തമായ കടലും പ്രദേശത്തെ മേഘാവൃതമായ ആകാശവും സാധാരണയായി കടൽജലത്തിലേക്ക് ഓക്‌സിജനെ എത്തിക്കുന്ന രീതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. മേഘാവൃതമായ ആകാശം പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കഴിവ് കുറയ്ക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഗൾഫ് തീരത്തെ ജലം ചൂടാകുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതിന് കാരണമായേക്കാമെന്ന് ഗാൽവസ്റ്റണിലെ ടെക്സസ് എ ആൻഡ് എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സീ ലൈഫ് ഫെസിലിറ്റി ഡയറക്ടർ കാറ്റി സെന്റ് ക്ലെയർ പറഞ്ഞു.

"തീർച്ചയായും, ജലത്തിന്റെ താപനില ഉയരുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഇത്തരം കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ആഴം കുറഞ്ഞതോ തീരത്തിനടുത്തോ തീരത്തിനടുത്തോ ഉള്ള പരിതസ്ഥിതികളിൽ" മിസ്. സെന്റ് ക്ലെയർ പറഞ്ഞു.

ചത്ത മത്സ്യങ്ങൾ കരയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം നാഷണൽ വെതർ സർവീസ് ബ്രസോറിയ കൗണ്ടിയിൽ ഉയർന്ന താപനില 92 ഡിഗ്രിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പൊങ്ങുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് അസാധാരണമല്ലെന്നും വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ഫ്രേസിയർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

