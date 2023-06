ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് വെടിവെച്ച  പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഹൂസ്റ്റൺ∙ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് വെടിവെച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് 31 കാരനായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗാലിബ് ചൗധരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഇയാളെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി ഹ്യൂസ്റ്റൺ പൊലീസ് തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു.

വെടിവയ്പ്പ് സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പുറത്തായിരുന്നു. ഗാർഹിക പീഡന കേസാണെന്ന് ഇതെന്ന് ഹ്യൂസ്റ്റൺ പൊലീസ് മേധാവി ചീഫ് ട്രോയ് ഫിന്നർ പറഞ്ഞു.വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഹൂസ്റ്റണിലെ ഷാഡോഡെയ്‌ലിനടുത്തുള്ള ക്ലേ റോഡിലെ 10300 ബ്ലോക്കിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്നും അർധരാത്രിക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച ഫോൺ സന്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് എത്തിയത് അന്വേഷണത്തിൽ 30 കാരിയായ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് വെടിയേറ്റതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് ഭർത്താവായ ചൗധരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.വെടിയേറ്റ ഭാര്യയെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയാക്കി.

രണ്ട് വർഷമായി ചൗധരി വകുപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഫിന്നർ പറഞ്ഞു.സ്വകാര്യതയെ മുൻനിർത്തി യുവതിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തില്ല. 2022 മേയിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

English Summary: Houston police officer charged of allegedly shooting his wife in the face