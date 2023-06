ഡാലസ് ∙ ഡാലസിലെ മെസ്‌ക്വിറ്റ് നഗരാതിർത്തിയിൽ രാത്രിയിൽ വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ജനലുകൾ തുറന്ന് എത്തിനോക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയുന്ന ആളുടെ ദൃശ്യം വിഡിയോയിൽ പതിഞ്ഞതായും മെസ്‌ക്വിറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും മെസ്‌ക്വിറ്റ് പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പറഞ്ഞു. ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടി.

ഇയാൾ തറയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അജ്ഞാതൻ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് മെസ്‌ക്വിറ്റ് പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ ക്രൈം പ്രിവൻഷൻ യൂണിറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

മൊട്ട്‌ലി ഡ്രൈവ്, ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് 30 എന്നിവിടങ്ങളിലെ വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ 10 കേസുകൾ വരെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇയാൾ ആരെയാണ് യഥാർഥത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Mesquite police sound alarm about man looking for open doors at night