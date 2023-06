'സീ യൂ ഇന്‍ മയാമി'! ട്രംപിനെ കേസിൽ കുടുക്കിയാൽ അമേരിക്കയില്‍ കലാപമുണ്ടാകുമോ

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ 'മയാമിയില്‍ കാണാം'. ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ആഹ്വാനം കലാപത്തിനാണോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അട്ടമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ക്യാപ്പിറ്റളില്‍ നടത്തിയ കലാപം ലോകം മറന്നിട്ടില്ല. ഇനി ട്രംപിനെ കോടതിയില്‍ കയറ്റി ജയിലിലടയ്ക്കാം എന്ന് കരുതിയാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന ആശങ്ക യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട്.

വാരാന്ത്യത്തില്‍ ജിഒപി സംസ്ഥാന കണ്‍വന്‍ഷനുകളില്‍ നടന്ന രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളില്‍ ട്രംപിനെതിരായ കുറ്റപത്രം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ തന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അടിത്തറ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കിയതായാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്ത അനുയായികള്‍ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്.

വൈറ്റ് ഹൗസ് വിട്ടതിന് ശേഷം രഹസ്യരേഖകള്‍ തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ട്രംപിനെതിരെ 37 കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, സിബിഎസ് ന്യൂസ്/യുഗോവ് നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പാണ് വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രൈമറി വോട്ടര്‍മാരില്‍ പകുതിയിലധികവും ആരോപണങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തള്ളുകയായിരുന്നു.

2024-ലെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ നോമിനേഷനിലെ മുന്‍നിരക്കാരനായ ട്രംപ്, വാരാന്ത്യത്തില്‍ ജിഒപി സംസ്ഥാന കണ്‍വന്‍ഷനുകളിലെ രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളിലും കുറ്റപത്രം നിരസിച്ചു. 'ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ തന്നെ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടു' എന്നാണ് നോര്‍ത്ത് കാരലൈനയിലെ പ്രതിനിധികളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ഈ കേസില്‍ ട്രംപ് മയാമിയിലെ യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരായി ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങളെ കൂടുതല്‍ കഠിനമാക്കും. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ അടിത്തറയുടെ വിശ്വസ്തത പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. 'ചൊവ്വാഴ്ച മയാമിയില്‍ കാണാം!' എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രംപ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു.

2024-ലെ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെ ഗൂഢാലോചനയായി ട്രംപ് കുറ്റപത്രത്തെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോള്‍, ചില കോണ്‍ഗ്രസ് അനുയായികള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധം കൂടുതല്‍ ആക്രമണോത്സുകമായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ലൂസിയാനയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധി ക്ലേ ഹിഗ്ഗിന്‍സ് ട്വിറ്ററില്‍ ട്രംപിന് അനുകൂലമായി രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ രംഗത്തു വന്നു. 'പീഡകരില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം' എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഇതു വിവാദമായതോടെ 'ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു ആയുധമായി ഭരണഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമാധാനം. പിടിച്ചുനില്‍ക്കുക.' എന്ന് വിശദീകരിച്ചു രംഗത്തുവന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അരിസോന ഗവര്‍ണറാകാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ട, ട്രംപ് അനുകൂലിയായ കാരി ലേക്ക്, ശനിയാഴ്ച ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത ജോര്‍ജിയ സ്റ്റേറ്റ് ജിഒപി കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ യുഎസ് തോക്കുടമകളെ ആവേശഭരിതരാക്കി. 'നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിലേക്ക് പോകണമെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ എന്നിലൂടെയും എന്നെപ്പോലെ 75 ദശലക്ഷം അമേരിക്കക്കാരിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടിവരും. ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പറയാന്‍ പോകുന്നു: ഞങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും എൻആർഎയുടെ കാര്‍ഡ് വഹിക്കുന്ന അംഗങ്ങളാണ്.' ശ്രോതാക്കളില്‍ ആഹ്ലാദവും ആവേശവും ഉയര്‍ത്തിയ പ്രസംഗത്തെ കരഘോഷത്തോടെ അണികള്‍ എതിരേറ്റു.

രണ്ട് മുതിര്‍ന്ന ഡമോക്രാറ്റുകള്‍, സെനറ്റ് ഭൂരിപക്ഷ നേതാവ് ചക്ക് ഷൂമര്‍, ഹൗസ് ഡമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ഹക്കീം ജെഫ്രിസ് എന്നിവര്‍ അക്രമത്തിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സൂചന നല്‍കി, 'ട്രംപിന്റെ അനുയായികളോടും വിമര്‍ശകരോടും ഒരുപോലെ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. ഈ കേസ് കോടതിയില്‍ സമാധാനപരമായി തുടരാന്‍ അനുവദിക്കണം.- അവര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

ട്രംപിന്റെ നിയമപരമായ കുരുക്കുകള്‍ മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിത്തറയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പോണ്‍ നടി സ്റ്റോമി ഡാനിയേൽസിന് പണം നല്‍കിയെന്നാരോപിച്ച് ഏപ്രിലില്‍ മൻഹാറ്റന്‍ കോടതിയില്‍ കുറ്റാരോപിതനായപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ട് ശേഖരണവും പ്രാഥമിക വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയിലുള്ള നിലയും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

പുതിയ കുറ്റപത്രം മുന്‍ പ്രസിഡന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വീക്ഷണത്തെ സ്വാധീനിച്ചോ എന്ന് സിബിഎസ് വോട്ടെടുപ്പില്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍, 61% ജിഒപി പ്രൈമറി വോട്ടര്‍മാര്‍ ഇല്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം 76% ആരോപണങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എബിസി ന്യൂസ്/ഇപ്സോസ് വോട്ടെടുപ്പില്‍ പ്രതികരിച്ചവരില്‍ 48% പേര്‍ ട്രംപിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോള്‍, 35% പേര്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ ഫെഡറല്‍ ആരോപണം നേരിടുന്ന ആദ്യ മുന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റാണ് ട്രംപ്. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലത്ത് യുഎസ് അറ്റോര്‍ണി ജനറലായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വില്യം ബാര്‍, കുറ്റപത്രത്തെ 'വളരെ വളരെ നാശം' എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചില വിഷയങ്ങളില്‍ മിതമായ നിലപാടുകള്‍ തേടുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധി നാന്‍സി മേസ്, ട്രംപിനെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ 'രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിനെ ആയുധമാക്കുന്നു' എന്ന് പറഞ്ഞു.

English Summary: Is there a chance of violence if trump is indicted