ന്യൂയോർക്ക്∙ മനോഹർ തോമസ് രചിച്ച ‘ കിളിമഞ്ചാരോയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ’ എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഈ മാസം 18ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് കേരള സെന്ററിൽ(1824 ഫെയർഫാക്സ് സ്ട്രീറ്റ് എൽമോണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ) നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പുസ്തക പ്രകാശനം എം വി പിള്ളക്കു നൽകി സാഹിത്യകാരൻ സക്കറിയ നിർവഹിക്കും. കൈരളി ടിവി ഡയറക്ടർ ജോസ് കാടാപുറം പുസ്തക പ്രകാശന പരിപാടിയുടെ എംസിയായിരിക്കും.ബഷോ ബുക്ക്സ് പ്രസിദ്ധികരിച്ച പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം .മുകുന്ദനാണ് .



സർഗവേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരും,സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകരും , സാഹിത്യ സ്നേഹികളും പങ്കെടുക്കുന്നു .പതിനാറു കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ ഉള്ളത് . പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ പ്രകാശനവേളയിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് .കൂടുതൽ വിവങ്ങൾക്കു മനോഹർ തോമസ്-917 974 2670

