മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ജീവനക്കാരിയെ പിരിച്ചുവിട്ടു;  സ്റ്റാർബക്സ് 25.6 മില്യൻ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട് കോടതി

ന്യൂജഴ്‌സി ∙ വെളുത്ത വർഗക്കാരിയായ തന്നെ സ്റ്റാർബക്സ് പിരിച്ചുവിട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്റ്റാർബക്സ് റീജനൽ മാനേജറായിരുന്ന ഷാനൺ ഫിലിപ്പ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ അനുകൂല വിധിയുമായി കോടതി.

13 വർഷം സ്റ്റാർബക്സിൽ ജോലി ചെയ്ത ഷാനൺ ഫിലിപ്പിനെ ഫിലഡൽഫിയയിലെ സ്റ്റാർബക്സ് രണ്ട് കറുത്തവർഗക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. പ്രാദേശിക കടകളുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മാനേജർ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു നടപടി.

25.6 മില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോർപറേഷനോട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ആറ് ദിവസത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ജൂറി ഐകകണ്‌ഠ്യേനയാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. തീരുമാനത്തിൽ നിരാശയുണ്ടെന്നും തുടർ നടപടികൾ വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും സ്റ്റാർബക്സ് വക്താവ് ജാസി ആൻഡേഴ്സൺ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ദേശീയ തലത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിനും രോഷത്തിനും ഇടയാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു ഫിലഡൽഫിയയിലെ സ്റ്റാർബക്സിൽ നിന്നും രണ്ട് കറുത്തവർഗക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2018 ലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന രണ്ടുപേരോടും കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരുവരും ഒരു ഒരു ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പുറത്ത് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ സ്റ്റോർ മാനേജർ പൊലീസിനെ വിളിച്ചു. പൊലീസ് എത്തി ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിവാദമായ ഈ സംഭവത്തിലാണ് താൻ വെള്ളക്കാരിയായതിനാൽ തന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഷാനൺ രംഗത്ത് എത്തിയത്.

ഫിലഡൽഫിയ നഗരത്തിലും പരിസരത്തും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വെള്ളക്കാരായ ജീവനക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റാർബക്സ് ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. ഫിലാഡൽഫിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്റ്റാർബക്സ് കടകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന പരാതിക്കാരിയെ ഇത്തരത്തിൽ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Starbucks to pay $25 million to former manager Shannon Phillips allegedly fired because of race