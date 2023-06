ഫ്ലോറിഡ ∙ രണ്ടു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഡുവാൻ യൂജിൻ ഓവന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. 1984-ൽ ഒരു യുവതിയെയും 14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഡുവാൻ യൂജിൻ ഓവന്റെ (62) വധശിക്ഷ ഫ്ലോറിഡ സംസ്ഥാന ജയിലിലാണ് നടപ്പാക്കിയത്. മാരകമായ വിഷമിശ്രിതം സിരകളിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിച്ചായിരുന്നു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്

1984 മാർച്ച് 24 ന് ഡെൽറേ ബീച്ചിലെ ഒരു വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ഓവൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ നോക്കിയിരുന്ന 14 വയസ്സുള്ള കാരെൻ സ്ലാറ്ററിയെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സ്ലാറ്ററിയെ ആവർത്തിച്ച് കുത്തുകയും പിന്നീട് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ് .

ആ വർഷം മേയ് മാസത്തിൽ, ഓവൻ ജോർജിയാന വേർഡനെന്ന (38) യുവതിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി. ജോർജിയാന വേർഡൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അവരെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മറ്റു പല സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ വീടുകളിൽ വച്ച് ഇയാൾ ആക്രമിച്ചതായി കോടതി രേഖകൾ പറയുന്നു.

ഓവന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സ്ലാറ്ററിയുടെ സഹോദരി ഡെബി ജോൺസൺ പറഞ്ഞു. സ്ലാറ്ററി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് 10 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.

ഈ വർഷം ഫ്ലോറിഡയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന നാലാമത്തെ വധശിക്ഷയാണ് ഓവന്റെത്.

English Summary: Duane Owen executed in killings of babysitter and another woman in seperate attacks