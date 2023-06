വിശ്വസ്ത സേവനത്തിന് അനിൽ കുമാർ പിള്ളയ്ക്ക് വീണ്ടും അംഗീകാരം

ഷിക്കാഗോ ∙ അനിൽകുമാർ പിള്ളയെ എട്ടാം തവണയും സ്കോക്കി വില്ലേജിലെ കൺസ്യുമർ‍ അഫയർ കമ്മീഷനർ ആയി മേയർ ജോർജ് വാൻ ഡ്യൂസൻ നിയമിച്ചു. മുപ്പതുവർഷത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം ഈ പദവിയിൽ തുടർന്നുവരികയാണ്. സ്കോക്കിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്ന അനിൽ വിവിധ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ കർമനിരതനാണ്.

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ചെയർമാൻ, വളരെക്കാലം ഗീതാമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്, ഇലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, നാഷനൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ എന്നീ നിലകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ കേരളാ ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ, ഷിക്കാഗോ ട്രസ്റ്റി എന്നീ പദവികളിലും മറ്റു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിലും വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

English Summary: Anilkumar Pillai appointed Consumer Affairs Commissioner of Skokie for the eighth term