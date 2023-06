കാർ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാലംഗ കുടുംബത്തിനു ദാരുണാന്ത്യം

ഐഡഹോ ∙ ഐഡഹോയിൽ ഒരു കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 30 അടി താഴ്ച്ചയിലുള്ള നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാലംഗ കുടുംബം മരിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തെകുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബുധനാഴ്ചയാണ് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്

അച്ഛനും മൂന്നു മക്കളുമാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 17 വയസ്സുള്ള മകൾ ഡക്കോട്ട മില്ലർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ കാരണം. പാറക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടിച്ച കാർ വായുവിലേക്ക് ഉയർന്ന് തലകീഴായി സാൽമൺ നദിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

നദിയിൽ പതിച്ച വാഹനത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കുടുംബം മുങ്ങിമരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Family of 4 died in Idaho car crash after driver fell asleep