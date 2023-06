പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ ട്രംപിനെ നിയമം അനുവദിക്കുമോ? നിയമ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു

ഹൂസ്റ്റൺ∙ അധികാരം ഒഴിഞ്ഞശേഷം രഹസ്യ രേഖകള്‍ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചതിന് കുറ്റാരോപിതനായ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? കുറ്റാരോപിതനായ ട്രംപിന് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ എത്തുന്നതിന് വിലക്ക് ഉണ്ടാകില്ലേ? ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മറ്റൊരു ടേമിനായി പ്രചാരണം തുടരാമെന്നാണ് വിദ്ഗധർ പറയുന്നത്.

Read also: ടിക് ടോക്ക് താരം കാൾ ഐസ്‌വെർത്ത് കാർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു...







ഫ്‌ളോറിഡയിലെ മയാമിയിലെ ഫെഡറല്‍ കോടതിയില്‍ രഹസ്യ രേഖകള്‍ തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 37 ഫെഡറല്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നാണ് ട്രംപ് വാദിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് ഒരു മുന്‍ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഫെഡറല്‍ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത്. 2024 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായ ട്രംപിനെതിരെ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രിമിനല്‍ കേസാണ് ഈ കുറ്റപത്രം.

ഏപ്രില്‍ ആദ്യം ട്രംപ് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ അധികാരികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയില്‍ വ്യാജ ബിസിനസ്സ് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചതിന് 34 കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ നേരിടാനാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയില്‍ ഹാജരായത്. ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ച ട്രംപ് താന്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് വാദിച്ചു.

മേയ് ഒൻപതിന്, കോളമിസ്റ്റ് ട്രംപ് പീഡിപ്പിച്ചതായും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നും ആരോപിച്ച് കേസ് നൽകിയിരുന്നു ഈ ആരോപണങ്ങൾ ട്രംപ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

2024-ല്‍ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ മൂന്ന് കേസുകളും ഒരു കൗതുകകരമായ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ട്രംപിന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റാകാന്‍ കഴിയുമോ? ഇതിന് നിയമവിദ്ഗധർ പറയുന്നത് കഴിയുമെന്നാണ്.

ട്രംപ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇത് തടസമാകില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ നടക്കും. ഈ സമയത്ത് ട്രംപിന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രചാരണം നടത്താം. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നവരെ തടയുന്ന ഭരണഘടനാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ട്രംപിന് ബാധകമാകില്ല.

‘‘നിങ്ങള്‍ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് തടവിലാക്കപ്പെട്ടാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് വോട്ടുചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യാം’’– അയോവ സര്‍വകലാശാലയിലെ നിയമ പ്രൊഫസര്‍ ഡെറക് മുള്ളര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Will the law allow Trump to run for president? Legal experts say