അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തെ അടുത്തറിയാൻ ഫോമാ സമ്മർ ടു കേരള ട്രിപ്പ്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരളത്തിലെ കാഴ്ച്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വിനോദസഞ്ചാര–പഠന പദ്ധതിയുമായി ഫോമ. ഈ അവധിക്കാലത്ത് അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോമാ സമ്മർ ടു കേരള എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തെ അടുത്തറിയുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കുക. അടുത്ത മാസം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ചു വരെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളം സന്ദർശിക്കുക.

അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. ഫോമാ യൂത്ത് നൈറ്റ്, കലാപരിപാടികൾ, ക്യാമ്പ് ഫയർ തുടങ്ങിയവ നടത്തും. ജൂലൈ മൂന്നിന് ടെക്നോപാർക്കും വിവിധ ടെക്ക് കമ്പനികളും സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് സമീപത്തെ സർക്കാർ സ്കൂൾ സന്ദർശിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും. ഇതിന് ശേഷം ന്യൂസ് ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരാവാഹികൾ പറഞ്ഞു. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം സെലിബ്രിറ്റി നൈറ്റും, കലാപരിപാടികളുമുണ്ടാകും.

ജൂലൈ നാലിന് ഫോമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ആർസിസി യിലെ കുട്ടികളുടെ വാർഡ് സന്ദർശിക്കും. പ്ലാനറ്റോറിയം, പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, കവടിയാർ പാലസ് / മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കും.

ജൂലൈ അഞ്ചിന് വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം സന്ദർശനം, ജഡായുപാറയുംഅഡ്വെഞ്ചർ പാർക്ക് സന്ദർശനം എന്നിവയുണ്ടാകും. വൈകിട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ വൈകുന്നേരം നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടികളോടെ സമാപനം കുറിക്കും. ഫോമാ സമ്മർ റ്റു കേരളം സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും പെട്ടന്ന് തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസിഡൻറ് ജേക്കബ് തോമസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓജസ് ജോൺ, ട്രഷറർ ബിജു തോണിക്കടവിൽ, വൈസ് പ്രസിഡൻറ് സണ്ണി വള്ളിക്കളം, ജോയൻറ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ജെയ്മോൾ ശ്രീധർ, ജോയൻറ് ട്രഷറർ ജെയിംസ് ജോർജ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

https://forms.gle/vaK7NimEH8bRxxzd8

