ഫ്‌ളോറിഡ∙ അമേരിക്കയിലെ ക്‌നാനായ കാത്തലിക് റീജിയണിലെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാം യുവജന കോൺഫ്രൺസിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഈ മാസം 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഫ്‌ളോറിഡയിൽ നടക്കുന്ന യുവജന കോൺഫ്രൺസ് കോട്ടയം അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Read also: 'യുവ 2023' യുവജനസംഗമത്തിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് മുഖ്യാതിഥി...



ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ വികാരി ജനറൽ മോൺ തോമസ് മുളവനാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. തുടർന്ന് ഇടയനോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയിൽ യുവജനങ്ങളുമായുള്ള മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരിൽ അഭിമുഖം നടത്തപ്പെടും. സമ്മേളന ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ക്ലാസുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റ്റാമ്പാ ഫൊറോന വികാരി ഫാ.ജോസ് ആദോപ്പളളിൽ, അസി.വികാരി ജോബി പുച്ചൂക്കണ്ടത്തിൽ, യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ഡയറക്ടർ ഫാ.ബിൻസ് ചേത്തലിൽ, അസി.ഡയറക്ടർ ഫാ.ജോസഫ് തയ്യാറ, ജെഫ്രി ചെറുതാന്നിയിൽ, ക്രിസ് കട്ടപ്പുറം, ജെർമി ജോർജ്,ജെവിസ് വെട്ടുപാറപുറത്ത്,റോബിൻ ഒഴുങ്ങാലിൽ,അലിഷ മണലേൽ,എബി വെള്ളരിമറ്റത്തിൽ,ഇഷ വില്ലൂത്തറ, അലിന തറയിൽ, അഞ്ചലിൻ താന്നിച്ചുവട്ടിൽ, ആരതി കാരക്കാട്ട്, ഫിയോണ പഴുക്കായിൽ, ഷാരോൺ പണയപറമ്പിൽ തുടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഇടവകയിൽ നിന്നും മിഷനിൽ നിന്നും എത്തുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് ഫ്‌ളോറിഡയിലെ സംഗമം വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി മാറുമെന്ന് സംഘാടകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Knanaya catholic Region is ready for the Knanaya Youth Summit