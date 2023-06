വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മുറ്റം അതിഥികളെ കൊണ്ട് നിറയും; യുഎസിൽ മോദി മാനിയ

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ മുന്‍പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനം ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. മോദിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം എന്ന ആലോചനയിലാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടവും പ്രഥമ വനിതയും അടക്കമുള്ളവര്‍ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മോദിയോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടമാക്കുന്നതിന് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദ വിരുന്ന ഒരുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ബൈഡന്‍ കുടുംബം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഡിന്നറിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് ബൈഡനും കുടുംബവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കായി സ്വകാര്യ അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കും. ചരിത്രപരമായ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ ജൂണ്‍ 22 ന് സൗത്ത് പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ സ്വാഗത ചടങ്ങും ഉള്‍പ്പെടും. പിന്നീട് രാത്രിയില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഡിന്നറും നടക്കും. വിനോദ പരിപാടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അസാധാരണമാംവിധം തിളക്കമാര്‍ന്നതായിരിക്കും ഈ വിരുന്നെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം ബൈഡനും കുടുംബവും ഒരുക്കുന്ന സ്വകാര്യ അത്താഴ വിരുന്നിന്റെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട വൈറ്റ് ഹൗസ് ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ 21 വരെ ബൈഡന്‍ കലിഫോര്‍ണിയയിൽ ആയിരിക്കും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ആസ്ഥാനത്ത് യോഗാ ദിനാചരണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ജൂണ്‍ 21 ന് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നിന്നു വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തിരക്കേറിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ദിവസമായ ജൂണ്‍ 22 ന് ഒദ്യോഗിക അത്താഴ വിരുന്നോടെയാകും പരിപാടികളുടെ സമാപനം. അതിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം അതിഥികളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിനായി വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സൗത്ത് പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ ഒരു കൂടാരം സ്ഥാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിന്നര്‍ നടക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ വൈകുന്നേരമാണ് അതിഥികളുടെ പട്ടിക സാധാരണയായി പുറത്തിറക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്നവരില്‍ യുഎസിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖര്‍ പങ്കാളികളാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിന്റെ ആഘോഷമായിരിക്കും ഒദ്യോഗിക അത്താഴ വിരുന്ന് എന്നാണ് സൂചന. ജൂണ്‍ 23 ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ ഫോഗി ബോട്ടം ആസ്ഥാനത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും ചേര്‍ന്ന് മോദിക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്നൊരുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഡിന്നറിന്റെയും മറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് സൂചന. രണ്ട് നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നല്‍കുന്ന തരത്തിലാണ് പരിപാടികള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റേറ്റ് ഡിന്നറിനായി ക്ഷണിച്ച അതിഥികളുടെ എണ്ണം അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിന്നറിന്റെ പരമ്പരാഗത വേദിയായ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡൈനിങ് റൂമില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്നത് 120 പേരെയാണ്.

അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍-അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ആവേശമാണ്. സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ അടുത്ത ആഴ്ച വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. ഇത് ഹോട്ടല്‍ മുറികളുടെയും വിമാന ടിക്കറ്റുകളുടെയും വില പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചുയരാന്‍ കാരണമായി. കൃത്യമായ എണ്ണം ആര്‍ക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യന്‍-അമേരിക്കക്കാര്‍ ജൂണ്‍ 22 ന് രാവിലെ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ സ്വാഗത ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷനുകള്‍ പോലെയുള്ള നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഘടനകള്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ന്യൂജഴ്സി പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാന്‍ പ്രത്യേക ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെയും ന്യൂജഴ്സിയിലെയും നിരവധി നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജൂണ്‍ 22 ന് ബസുകള്‍ പുറപ്പെടും. അതിനാല്‍ രാവിലെ സ്വാഗത ചടങ്ങിന് കൃത്യസമയത്ത് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ എത്തിച്ചേരാനാകും.

ജൂണ്‍ 21 ന്, നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യന്‍-അമേരിക്കക്കാര്‍ വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിലുള്ള ലഫായെറ്റ് സ്‌ക്വയര്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ഒത്തുകൂടാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്‌കാരിക ഘോഷയാത്രയോടെ ആകും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ സ്വീകരിക്കുക. ജൂണ്‍ 23 പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റൊണാള്‍ഡ് റീഗന്‍ ബില്‍ഡിങ്ങിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ചേർന്ന് അത്താഴ വിരുന്ന് ഒരുക്കും.

English Summary: Modimania in the US