പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്മാറണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടർമാർ; സർവേ

ന്യൂയോർക്ക്∙ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് 56% അമേരിക്കക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതായി മാരിസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപിനിയന്‍റെ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം. ട്രംപ് വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതിനോട് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും താത്പര്യമില്ല. രഹസ്യ രേഖകൾ കൈവശം വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം വലിയ തോതിൽ ട്രംപിന്‍റെ ജനപ്രീതിയിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ട്രംപിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ളതെന്നും മാരിസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപിനിയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ചായ്‌വുള്ള സ്വതന്ത്രരുമായ ആളുകളിൽ 64% പേരും ട്രംപ് മത്സരത്തിൽ തുടർന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വിവാദങ്ങൾ അനവധി ട്രംപിനെതിരെ ഉയർന്ന് വരുന്നതും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അനുഭാവികളുടെ പിന്തുണ കുറയ്ക്കുന്നില്ലെന്നത് ട്രംപിന് ആശ്വാസമാണ്. ഭൂരിഭാഗം ഡെമോക്രാറ്റുകളും നിഷ്പക്ഷകരും ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ്.

