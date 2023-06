പെൻസിൽവേനിയയിൽ പൊലീസുകാരൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു

പെൻസിൽവേനിയ∙ ജുനിയാറ്റ കൗണ്ടിയിൽ ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് ട്രൂപ്പർ ട്രൂപ്പർ ജാക്വസ് റൂഗോ ജൂനിയർ (29) കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജെയിംസ് വാഗ്നർക്കു (45) ന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ജെയിംസ് വാഗ്നർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

രാവിലെ 11 മണിക്ക് ശേഷം ലൂയിസ്‌ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ റൈഫിളുമായി എത്തിയ പ്രതി പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് പട്രോളിംഗ് വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. ജൂനിയാറ്റ കൗണ്ടിയിലെ തോംസൺടൗണിൽ നിന്നുള്ള 38 കാരനായ ബ്രാൻഡൻ സ്റ്റൈൻ ആണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രതിക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉൾപ്പെട ഉപയോഗിച്ചാണ് പൊലീസ് തിരിച്ചിൽ നടത്തിയത്. തിരച്ചിലിനിടെ വാഗ്നർ സ്റ്റൈനെ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ സ്റ്റൈൻ വാഗ്നറിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു.

പിന്നീട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നതിന് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ പൊലീസിന് നേരെയും വെടിവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

പെൻസിൽവേനിയ സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസിൽ 2020 ലാണ് റൂഗോ ചേർന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന ദുഖസൂചകമായി കോമൺവെൽത്തിൽ പതാകകൾ പകുതി താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ പെൻസിൽവേനിയ ഗവർണർ ജോഷ് ഷാപ്പിറോ ഉത്തരവിട്ടു.

English Summary: Police officer shot dead in Pennsylvania; The accused was also killed in the encounter