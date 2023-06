രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനം; സുവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ന്യൂയോര്‍ക്ക്∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തിന്റേയും, ജാവിറ്റ്‌സ് സെന്ററിലെ പ്രസംഗത്തിന്റേയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് കേരള ചാപ്റ്റർ തയറാക്കിയ സുവനീര്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് സുവനീറിന്റെ പ്രകാശനം നിര്‍വഹിച്ചത്. ഐഒസി അധ്യക്ഷൻ സാം പിത്രോദ സുവനീർ ഏറ്റുവാങ്ങി.

Read also: മയാമി തീരത്ത് വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട; പിടികൂടിയത് 186 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കൊക്കെയ്ൻ...



ക്വീന്‍സിലെ ടെറസ് ഓണ്‍ ദി പാര്‍ക്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിലായിരുന്നു സുവനീർ പ്രകാശനം. വർഗീസ് പോത്താനിക്കാട് ചീഫ് എഡിറ്ററായ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡാണ് സുവനീർ തയ്യാറാക്കിയത്. ഈപ്പൻ ഡാനിയൽ, പോൾ കറുകപ്പള്ളി, ലീല മാരേട്ട്, തോമസ് മാത്യു, സാം മണ്ണിക്കരോട്ട്, പോൾ പി. ജോസ്, വിശാഖ് ചെറിയാൻ, സജി കരിമ്പന്നൂർ, സതീശൻ നായർ, വിപിൻ രാജ്, ബിജു കൊട്ടാരക്കര, എന്നിവരായിരുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ.

‘‘ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് സുവനീര്‍ തയാറാക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മനോഹരമായ സുവനീർ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചു. ’’ – ഐഒസി കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ലീലാ മാരേട്ടില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul Gandhi's US visit; The souvenir was released