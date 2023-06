ഒബാമയും ക്ലിന്റണനും രണ്ടാം തവണ അധികാരം നേടിയ ട്രൈയാംഗുലേഷൻ തന്ത്രം ബൈഡനെ രക്ഷിക്കുമോ ?

വാഷിങ്‌ടൻ ∙ അഭിപ്രായ സർവേകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന് രണ്ടാമൂഴം നൽകുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചമാണ്. പുതിയ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ സർവേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും വോട്ടർമാർ കനിയുന്നില്ല എന്നാണ് സൂചന.

Read also: മയാമി തീരത്ത് വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട; പിടികൂടിയത് 186 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കൊക്കെയ്ൻ...





ബൈഡന്റെ തന്ത്രജ്ഞ സംഘം അഹോരാത്രം പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ്. വലിയ എതിരാളിയായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ആവശ്യത്തിലധികം നിയമക്കുരുക്കുകളുണ്ട്. കോടതികളിലെ ഹാജരാകലും വിവാദങ്ങളും മുൻ പ്രസിഡന്റിന് ഏറെ തിരക്ക് നൽകുമ്പോൾ ബൈഡന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ വിദഗ്ദ്ധരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ അംഗങ്ങളുള്ള പ്രചരണ സംഘങ്ങളുണ്ട്. വ്യവസായികളും വലിയ തോതിൽ പ്രചരണഫണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകുന്നത് ബൈഡന് ആശ്വാസമാണ്.

പ്രചാരണം ഉദ്ദേശിച്ച ഫലപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുമോയെന്ന സംശമയത്തിലാണ് ബൈഡനും സംഘവും. ഇതോടെ ട്രൈയാംഗുലേഷൻ തന്ത്രം പയറ്റി നോക്കുന്നതാണ് പ്രചരണ തന്ത്രം മെനയുന്നവരുടെ നീക്കം. ബിൽ ക്ലിന്റണനും ബറാക് ഒബാമയും രണ്ട് തവണ പ്രസിഡന്‍റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ഈ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ്.

എതിർപക്ഷത്തുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ അനുകൂലികളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് തന്ത്രം. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ ഒരു വിഭാഗം റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം നേടുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ബൈഡൻ ഇപ്പോൾ തീർപ്പാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം തെക്കൻ അതിർത്തിയിലെ നിയമ വിരുദ്ധ കുടിയേറ്റവും വർധിച്ചു വരുന്ന ഊർജ ബില്ലുകളുമാണ്.

ഉഭയകക്ഷി പിന്തുണയോടെ ഈ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ബൈഡൻ മുൻകൈ എടുത്താൽ ജനപിന്തുണയും റിപ്പബ്ലിക്കനുകളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്‍റെയും പിന്തുണ നേടുന്നതിന് സാധിക്കും. കുടിയേറ്റ പ്രശ്നത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവം വേണമെന്ന് സെനറ്റ് മെജോരിറ്റി ലീഡർ (ഡെമോക്രാറ്റ്) ചാൾസ് ഷൂമറിന്റെ മുൻ സഹായി ജിം കെസ്‍ലർ പറയുന്നു. മധ്യവർഗക്കാരായ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളുടെ സംഘടന തേർഡ്‌വേയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ഷൂമർ.

അമേരിക്കയിലെ 75 വയസ് കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമായും മാനസികശേഷി പരീക്ഷകൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് മുൻ സൗത്ത് കാരലിന ഗവർണർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതിന് മത്സരരംഗത്തുള്ള നിക്കി ഹേലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ബൈഡനെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഹേലിയുടെ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന. പത്തിൽ ഏഴ് അമേരിക്കക്കാരും ബൈഡന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഹേലിയുടെ അഭിപ്രായം ശരി വച്ചതായി തുടർന്ന് നടത്തിയ സർവേ കണ്ടെത്തി.

വീണ്ടും നാല് വർഷം കൂടി പ്രസിഡന്റാകുന്നതിന് ബൈഡന് പ്രായാധിക്യം തടസമാകുമെന്ന് 71% സ്വതന്ത്ര വോട്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ട്രംപിനെക്കുറിച്ചും 48% സ്വതന്ത്ര വോട്ടർക്ക് ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്.

English Summary: Will the triangulation strategy used by Obama and Clinton for the second term save Biden?