പതിനേഴുകാരിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന കാമുകന് ജീവപര്യന്തം തടവ്

ഡാലസ്∙ 17 കാരിയായ കാമുകിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന കേസിൽ യുവാവിന് ജീവപര്യന്തം തടവ്. ഡാലസിൽ നിന്നുള്ള 19 കാരനായ അർമാൻഡോ ഡയസ് ജൂനിയറാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി ആറിന് കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കാമുകിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെത്തിയ പ്രതി ഇവർക്ക് നേരെ 10 തവണ വെടിവച്ചതായി കോളിൻ കൗണ്ടി മെഡിക്കൽ എക്സാമിനർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പിടിയിലായ പ്രതി ആദ്യം കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. വിചാരണവേളയിൽ കൃത്യം ചെയ്ത സമയത്ത് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും താനും യുവതിയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്നും അർമാൻഡോ ഡയസ് പറഞ്ഞു. .45 കാലിബർ ഗ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് വെടിവെച്ചത്. മുഖത്തും നെഞ്ചിലും മുതുകിലും വെടിയേറ്റുവെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ അർമാൻഡോ ഡയസിന് പരോളിന് അർഹതയുണ്ടാകുകയെന്നും വിധിച്ചു.

English Summary: Dallas man who shot 17-year-old girlfriend 10 times sentenced to life in prison