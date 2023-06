മന്ത്ര ആധ്യാത്മിക സംഗമവും വിഗ്രഹ സമർപ്പണവും പന്തളത്തു നടന്നു

ഹൂസ്റ്റൺ ∙ ഹൂസ്റ്റണിൽ ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ നടത്തുന്ന മന്ത്ര വിശ്വഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിലെ യജ്ഞ വേദിയിൽ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാനുള്ള കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം പന്തളം ഉളനാട്ടിലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും എത്തുന്നു.

കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം മനോജ് വി. നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ആധ്യാത്മിക സംഗമം ബ്രഹ്മശ്രീ അക്കീരമൺ കാളിദാസ ഭട്ടതിരി ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കായി മന്ത്ര നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പള്ളിക്കൽ സുനിൽ ജി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. രജീഷ് കൃഷ്ണ ഓമല്ലൂർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണസമിതി അധ്യക്ഷൻ പ്രിഥ്യുപാൽ സ്വാഗതവും ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് ഹരികുമാർ ഉള്ളനാട് അധ്യക്ഷനുമായ ചടങ്ങിൽ പന്തളം മഹാദേവ ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് ബിജുകുമാർ ആശംസകൾ നൽകി.

English Summary: Mantrah spiritual meeting and idol dedication was held at Pandalam