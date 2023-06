‘തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ നീതിന്യായ വകുപ്പിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും’

ന്യൂയോർക്ക്∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ നീതിന്യായ വകുപ്പിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ്. നീതി ന്യായ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പല അമേരിക്കക്കാർക്കും വിശ്വാസം നഷ്ടമായി. ഫ്‌ളോറിഡയിലെ വസതിയിൽ രഹസ്യ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 37 ഫെഡറൽ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നീതിന്യായ വകുപ്പിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ പുതിയ വാഗ്ദാനം.

"ഒരു അറ്റോർണി ജനറൽ, എഫ്ബിഐയുടെ ഡയറക്ടർ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെനറ്റ് അംഗീകരിച്ച ആളുകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ ഒരു പുതിയ ടീമിന് രൂപം നൽകും. ട്രംപിനെതിരായ കുറ്റപത്രത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല.’’– പെൻസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നിലവിലെ നീതി ന്യായ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് തരം നീതിയാണ് ആളുകൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന തോന്നൽ പൗരന്മാരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായും പെൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു

English Summary: Pence pledges changes to Justice Department if elected