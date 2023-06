ഡാലസിൽ മലയാളിയെ കാണാതായി; കണ്ടെത്താൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് പൊലീസ്  

ഡാലസ് ∙ ഡാലസിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു കാണാതായ മലയാളി സണ്ണി ജേക്കബിന്റെ (60) ഭാര്യ പൊലീസിന് പരാതി നൽകി. ജൂൺ 18ന് റൗലെറ്റിലെ, സാസ്സാഫ്രസ് വേയിലെ 2600 ബ്ലോക്കിന് സമീപമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് സണ്ണി ഇറങ്ങിപോയതായും ഡിമൻഷ്യ രോഗിയായ സണ്ണിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും പരാതിയിൽ ഭാര്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വെളുത്ത പോളോ ടീ ഷർട്ടും, ചാരനിറത്തിലുള്ള ഷോർട്സും ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ചെരുപ്പുമാണ് സണ്ണി ധരിച്ചിരുന്നത്. സണ്ണിയെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ 911 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റൗലെറ്റ് പൊലീസിനെ (972) 412-6201 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.

